رابط نتائج الثانوية العامة في قطر 2022/2021 الفصل الدراسي الأول

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط نتائج الثانوية العامة في قطر 2022 للفصل الدراسي الأول، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية عن النتائج وأسماء الناجحين في الترم الأول بعد ظهر اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، وتعتبر شهادة الثانوية العامة هي أهم شهادة في مسيرة الطالب في قطر، فهي بوابة التعليم الجامعي، حيث يبحث الجميع عن التفوق في الصف الثاني عشر لاستكمال طريقه الجامعي بنجاح، كما يبحث الكثير من الطلبة القطريون عن استكمال الدراسة في جامعات أمريكا او جامعات كندا، أو الدراسة في جامعات بريطانيا وغيرها من الجامعات الأوروبية الكبرى.

نتائج الثانوية العامة في قطر 2022 الفصل الدراسي الأول