رابط نتائج الثانوية العامة في قطر 2022/2021 الفصل الدراسي الأول

بواسطة محمود عطا الله
رابط نتائج الثانوية العامة 2022 قطر رابط نتائج الثانوية العامة 2022 قطر

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط نتائج الثانوية العامة في قطر 2022 للفصل الدراسي الأول، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية عن النتائج وأسماء الناجحين في الترم الأول بعد ظهر اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، وتعتبر شهادة الثانوية العامة هي أهم شهادة في مسيرة الطالب في قطر، فهي بوابة التعليم الجامعي، حيث يبحث الجميع عن التفوق في الصف الثاني عشر لاستكمال طريقه الجامعي بنجاح، كما يبحث الكثير من الطلبة القطريون عن استكمال الدراسة في جامعات أمريكا او جامعات كندا، أو الدراسة في جامعات بريطانيا وغيرها من الجامعات الأوروبية الكبرى.

نتائج الثانوية العامة في قطر 2022 الفصل الدراسي الأول

  • قالت وزارة التربية والتعليم أن 87 طالبا وطالبة حققوا الدرجات النهائية بنسبة 100% في جميع المواد بينهم 6 طلاب قطريين.
  • معرفة أسماء الناجحين في الشهادة الثانوية عبر موقع النتائج الخاص بوزارة التربية والتعليم القطرية.
  • رابط نتائج الثانوية العامة في قطر هو eduservices.edu.gov.qa/WebParts/DisplayMarks
  • يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول قد تمت بنجاح.
  • مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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