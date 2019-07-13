اعتماد نتائج الثانوية العامة في مصر 2019 بنسبة نجاح بلغت 78.6% – نتيجة 3 ثانوي اليوم السابع وعبر بوابة الثانوية العامة

اعتمد وزير الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة، لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2019 (علمي- وأدبي) برقم الجلوس، انتظروا معنا اعلان اسماء أوائل الثانوية العامة 2019، وقد أعلنت العديد من المواقع الإلكترونية وعلى رأسها موقع اليوم السابع أن وزير التربية والتعليم سيعقد اليوم مؤتمر صحفي وسيقوم فيه باعتماد نتائج الثانوية العامة 2019 في مصر وقد تم التأكيد أيضًا على أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الثانوية العامة كما أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السابع عبر موقع اليوم السابع الذي يوفر للطلاب رابط من بوابة الثانوية العامة.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019

أعلن خالد عبد الحكم، أن نسبة النجاح هذا العام بلغت 78.6%، حيث بلغ عدد الأوائل 40 طالبا/طالبة، مقسمين لـ34 طالبا/ طالبة بالتعليم العام، و2 بمدارس المتفوقين STEM، وطالب من ذوى القدرات الخاصة، و3 طلاب “دمج”. وأضاف عبد الحكم، أن عدد الأوائل فى شعبة العلمى علوم بلغوا (14) طالبا/طالبة، و(10) طلاب فى علمى رياضة، و(10) طلاب فى الشعبة الأدبية.

روابط الاستعلام نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2019

نتائج الثانوية العامة في مصر 2019

الطُلاب الذين لهم الأحقية في الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في مصر هم الطلاب الذين لديهم رقم الجلوس فيوفر لك بوابة الثانوية العامة فرصة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس والجدير بالذكر أنه ليس هناك المزيد من المواقع الإلكترونية التي لها الحق في نشر النتيجة، سوى المواقع التي تم اعتمادها من خلال وزارة التربية والتعليم ووزيرها الدكتور طارق شوقي.

وعبر تلك المواقع وبعد دخول الطلاب سيكون لهم الأحقية في التعرف على النتيجة كاملة أي المجموع الكلي، ولكن لن يتم حساب النسبة المئوية للمجموع، ولكن سيتم توفير درجات المواد الدراسية بالإضافة إلى توفير المجموع الكلي، ومن ثم على الطلاب أن يقوم بحساب النسبة المئوية التي حصل عليها في الثانوية العامة.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

ومن خلال موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة يمكن الاستعلام عن نتائج ثانوية عامة في مصر 2019 كما يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال مركز معلومات وزارة التعليم برقم الجلوس أيضًا، ومن المنتظر أن يتم اعتماد النتيجة في خلال الساعات المقبلة، فتابعونا.