نتائج الثانوية العامة قطر 2022.. تعرف على رابط أسماء الناجحين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن موعد ظهور نتائج الشهادة الثانوية لهذا العام الدراسي 2021-2022، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2022 وكيفية معرفة أسماء الناجحين، كما سنتابع معكم أسماء أوائل الطلبة على مستوى الدولة وفي كل المدارس الثانوية بالدوحة وخارجها، هذا ويبحث الجميع عن تحقيق درجات جيدة في نتيجة اليوم، لأن لكثيرون يرغبون في استكمال الدراسة في جامعات أمريكا أو جامعات كندا أو جامعات فرنسا أو أستراليا أو إنجلترا.

نتائج الثانوية العامة قطر 2022.. متى تظهر؟

قالت وزارة التربية والتعليم في بيان عاجل صدر منذ ساعات، أن نتائج الثانوية العامة في قطر 2022 سوف تظهر ظهر الإثنين 20 يونيو 2022، على أن تظهر أسماء أوائل الثانوية القطرية 2022 قبل رفع النتيجة على رابط الموقع الرسمي للنتائج الخاص بوزارة التربية والتعليم القطرية، التعليم الثانوي، هو البوابة الرئيسية للتعليم الجامعي في قطر، لذا كل أولياء الأمور في انتظار النتيجة، هذا ولم تبدأ أُسر طلاب الثانوية عطلاتهم الصيفية، لأن الجميع في انتظام معرفة درجات الأبناء.

وزارة التربية والتعليم تعلن يوم الاثنين المقبل على نتائج الشهادة الثانوية العامة#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/TDeIUCJCn4 — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) June 18, 2022

رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2022

خاض اختبارات الشهادة الثانوية ما يزيد عن 13 ألف طالب وطالبة بالمدارس الثانوية داخل وخارج الدوحة، بدأت الاختبارات رسميًا يوم 29 مايو حتى يوم 9 يونيو 2022، هذا وتستطيع معرفة نتائج الثانوية العامة قطر 2022 عبر الرابط التالي:

https://eduservices.edu.gov.qa/Webparts/DisplayMarks/#/

مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لكل الطلبة والطالبات في كل المدارس بالدوحة وكل مدن الدولة.

في تغريدة مميزة، تذكر أحد المغردين بخصوص طريقة إعلان نتائج الثانوية العامة في قطر قديمًا، حيث كان يتم ذكر أسماء الناجحين في الإذاعة بصوت الإعلامي عبد العزيز محمد، وكانت تُذيع الإذاعة مع النتائج الأغنية المعروفة للفنان عبد الحليم حافظ.