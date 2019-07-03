نتائج الثانوية العامة 2019 فلسطين بالاسم ورقم الجلوس من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الموقع الرسمي

جميع طلاب الفلسطينيون ينتظرون موعد ظهور نتائج الثانوية العامة التوجيهي في فلسطين 2019، حيث أكدت مصادر رسمية من داخل الوزارة بان جميع الكنترولات ما زالت مستمرة في أعمال التصحيح ولن تنتهي حتي الآن من أعمالها، حيث من المتوقع بان تنتهي تلك اللجان في منتصف هذا الشهر الجاري، وبعدها ستعلن الوزارة عن الموعد المناسب لاعتماد النتيجة من مقر الوزارة وسوف يعلن الوزير عن الأسماء الأوائل الخاصة بالطلاب العشر في جميع القنوات الرسمية التابعة للوزارة علي شبكة الأنترنت، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الاستعلام المباشر عن النتيجة فنتمنى من حضراتكم متابعة قراءة السطور القادمة لمعرفة اخر الأخبار والمستجدات الجديدة.

نتائج الثانوية العامة 2019 فلسطين

انهي اكثر من 75 ألف طالب وطالبة امتحانات الإنجاز لهذا العام الدارسي في جميع المدارس الحكومية والتابعة للوزارة من داخل فلسطين وخارجها أيضا حيث توفر الوزارة جميع سبل الراحة لجميع أبناؤنا في الخارج لكي يستطيعوا استكمال مشوارهم التعليمي، حيث يمكن لجميع هؤلاء متابعة موعد ظهور نتائج امتحانات الإنجاز من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية علي الرابط التالي ” www.mohe.pna.ps ” أو من خلال ترك أرقام جلوسكم بالتعليقات لكي نساعدكم في استخراج النتيجة فور اعتمادها بشكل رسمي من قبل الوزارة.

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الموقع الرسمي

وزارة التربية والتعليم الموقع الرسمي في قطاع غزة وفلسطين سوف يقوموا بنشر كافة الأخبار المتعلقة بموعد أعلان النتيجة لكي يتابع جميع الطلبة والطلبات نتائجهم بشكل إلكتروني حيث نتمنى للجميع النجاح والتوفيق.