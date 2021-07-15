نتائج الثانوية العامة 2021 في الكويت – رابط الدور الثاني وموعد الظهور

أعلنت وزارة التربية عن موعد ظهور نتائج الثانوية العامة 2021 الدور الثاني لامتحانات أخر العام، تلك النتائج التي يترقبها الكثيرون من أولياء الأمور والطلاب في كل محافظات الكويت، حيث يبحث الكثيرون الآن عن عبور نتائج الدور الثاني وحجز أحد الأماكن في أي من الكليات أو معاهد الدولة خلال العام الدراسي القادم، سواء في جامعة الكويت أو في التعليم التطبيقي بالدولة

رابط نتائج الثانوية العامة 2021 الكويتية (الدور الثاني)

بخصوص موعد ظهور نتائج الدور الثاني للصف الثاني عشر علمي وأدبي فسوف تظهر مساء اليوم الخميس 15 يوليو 2021، بلغ عدد من خاضوا اختبارات الدور الثاني 4000 طالب وطالبة تقريبًا، بلغ عدد الناجحين 2387 على حين رسب 1685، هذا وأكد الدكتور علي اليعقوب وكيل وزارة التربية، أن النتيجة تم اعتمادها بالفعل بعد انتهاء المراجعة والرصد، هذا ورابط نتائج الثانوية العامة 2021 الكويت (الدور الثاني) هو:

moe.edu.kw

كما تظهر النتيجة على تطبيق وزارة التربية (بوابة الكويت التعليمية).