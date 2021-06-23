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نتائج الثانوية العامة 2021 في قطر ظهرت الآن.. تعرف على الرابط

بواسطة محمود عطا الله
رابط نتائج الثانوية العامة 2021 قطر رابط نتائج الثانوية العامة 2021 قطر

كشفت وزارة التعليم والتعليم العالي عن رابط نتائج الثانوية العامة 2021 قطر صباح اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 بعد اعتماد الوزير للنتيجة رسميًا، حيث بلغت نسبة النجاح 85%، وحقق عدد 18 طالب وطالبة الدرجة النهائية 100% لأول مرة في تاريخ نتائج الثانوية القطرية، كما أعلنت الوزارة عن أسماء الأوائل في القسمين العلمي والأدبي وباقي الأقسام والمدارس المتخصصة، هذا وخلال المؤتمر الصحفي توجه وكيل وزير التعليم بالشكر إلى الله عز وجل على نهاية هذا الموسم الدراسي بنجاح في ظل التحديات الصحية التي يمر بها العالم، كما وجه الشكر لأمير قطر وقادة البلاد لحرصهم على استكمال العام الدراسي، وتوجه سيادته باالشكر إلى كل أعضاء المنظومة التعليمية في قطر.

1 نسب نتائج الثانوية العامة قطر 2021
2 رابط نتائج الثانوية العامة 2021 قطر

نسب نتائج الثانوية العامة قطر 2021

النتائج هذا العام جيدة بحسب تصريحات وزارة التعليم وسط الظروف الصعبة الحالية، وتأتي نتائج الثانوية العامة في قطر لأول مرة بعد تطبيق المسارات الجديدة للتعليم وهي: العلمي، الآداب والانسانيات، المسار التكنولوجي، هذا وقد بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 88.84%، نسبة النجاح في القسم الأدبي 76%، نسبة النجاح في المسار التكنولوجي 83%، نسبة النجاح في المعهد الديني 88.24%، مدرسة قطر التقنية 75.80%، مدرستي قطر للعلوم والتكنولوجيا 100%.

رابط نتائج الثانوية العامة 2021 قطر

هذا وتعتبر الشهادة الثانوية في قطر هي بوابة التعليم الجامعي، حيث يبدأ الطلاب الناجحين بعد ظهور النتيجة في التقديم للجامعات القطرية، والبعض يبحث عن التسجيل في البعثات الخارجية لخوض الدراسة في جامعات أمريكا أو كندا أو أستراليا، أو الدراسة في أي من جامعات أوروبا العريقة، رابط نتائج الثانوية العامة 2021 في قطر هو:
https://eduservices.edu.gov.qa/WebParts/DisplayMarks/#/
مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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