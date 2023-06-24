نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت وأسماء الناجحين moe.edu.kw

اعتمد الدكتور حمد العدواني وزير التربية والتعليم العالي نتائج الطلاب في الصف الثاني عشر العلمي والأدبي الديني نهاية العام 2023/2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط نتائج الثانوية العامة 2023 في الكويت وأسماء الناجحين بالرقم المدني عبر الموقع الرسمي للنتائج، وتم الكشف عن نتائج الثانوية الكويتية اليوم قبل الموعد المحدد مُسبقًأ وذلك بعد نهاية عمليات التصحيح والمراجعة.

نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت

بالإضافة إلى رابط موقع نتائج الطلاب الصف الثاني عشر الرسمي سوف تُنشر النتيجة على تطبيق “سهل” الحكومي الكويتي، بخصوص أرقام نتائج الثانوية العامة في الكويت 2023 فقد حصل 37 طالبًا على الدرجات النهائية 100%، الأول على مستوى الكويت القسم العلمي هو الطالب يوسف خالد مصري الجنسية وحصل على 100%، الأول على الكويتيين هي الطالبة نورة الهاملي وحصلت على 100% في القسم العلمي.

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت:

تعتبر نتائج الطلاب الصف الثاني عشر علمي أو أدبي واحدة من أهم الشهادات في مسيرة الطالب الدراسية، حيث أن التعليم الثانوي هو البوابة الرئيسية للجامعة، الكثيرون لديهم طموحات كبيرة لخوض الدراسة الجامعية في أي من الجامعات الأمريكية أو الكندية أو الأوروبية، أو الدراسة في جامعات أستراليا، رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2023 هو:

https://moe.edu.kw/PResult/FinalResult

مع تمنياتنا بالنجاح للجميع.