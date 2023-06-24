نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت وأسماء الناجحين moe.edu.kw

بواسطة محمود عطا الله
نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت وأسماء الناجحين نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت وأسماء الناجحين

اعتمد الدكتور حمد العدواني وزير التربية والتعليم العالي نتائج الطلاب في الصف الثاني عشر العلمي والأدبي الديني نهاية العام 2023/2022، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير رابط نتائج الثانوية العامة 2023 في الكويت وأسماء الناجحين بالرقم المدني عبر الموقع الرسمي للنتائج، وتم الكشف عن نتائج الثانوية الكويتية اليوم قبل الموعد المحدد مُسبقًأ وذلك بعد نهاية عمليات التصحيح والمراجعة.

نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت

بالإضافة إلى رابط موقع نتائج الطلاب الصف الثاني عشر الرسمي سوف تُنشر النتيجة على تطبيق “سهل” الحكومي الكويتي، بخصوص أرقام نتائج الثانوية العامة في الكويت 2023 فقد حصل 37 طالبًا على الدرجات النهائية 100%، الأول على مستوى الكويت القسم العلمي هو الطالب يوسف خالد مصري الجنسية وحصل على 100%، الأول على الكويتيين هي الطالبة نورة الهاملي وحصلت على 100% في القسم العلمي.

رابط نتائج الثانوية العامة 2023 الكويت:
تعتبر نتائج الطلاب الصف الثاني عشر علمي أو أدبي واحدة من أهم الشهادات في مسيرة الطالب الدراسية، حيث أن التعليم الثانوي هو البوابة الرئيسية للجامعة، الكثيرون لديهم طموحات كبيرة لخوض الدراسة الجامعية في أي من الجامعات الأمريكية أو الكندية أو الأوروبية، أو الدراسة في جامعات أستراليا، رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2023 هو:
https://moe.edu.kw/PResult/FinalResult
مع تمنياتنا بالنجاح للجميع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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