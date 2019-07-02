تابع معنا للتعرف على نتائج الدبلومات الـ 3 سنوات وال 5 سنوات والفندقى والمدارس المتقدمة التي من المقرر ظهورها في الساعات القليلة القادمة عبر بوابة التعليم الفني على شبكة الإنترنت، فقط كل ما عليك هو المبادرة بالدخول إلى الرابط قبل الضغط على الموقع والاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات لكل من الثانوية الفندقية، والثانوية التجارية، والثانوية الزراعية، والثانوية الصناعية، تظهر نتائج المدارس الفنية للدبلومات في الأول من يوليو 2019 الموافق يوم الاثنين، ويمكن الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس بعد التسجيل في الموقع، تابع للتعرف على المزيد من التفاصيل عبر كلمة دوت أورج.

نتائج الدبلومات الـ 3 سنوات والـ 5 سنوات والفندقى والمدارس المتقدمة

من الجدير بالذكر أنه قد اجتاز عدد يزيد عن 750.000 طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، وفي انتظار ظهور النتائج للعام الدراسي 2018 – 2019.

ومن المنتظر أن تظهر نتائج الأوائل ونتائج الدبلومات في يوم الاثنين الموافق الأول من يوليو 2019 بعد ترقب طال طوال فترة أعمال التصحيح والمراجعة.

للتعرف على رقم الجلوس الذي من خلاله يتم الاستعلام عن نتائج دبلومات الفنية ال 3 سنوات والـ 5 سنوات والفندقي والمدارس المتقدمة في حال فقدان الرقم

يتم الدخول إلى رابط الإطلاع على أرقام الجلوس والدخول بكود الطالب وكلمة السر للحصول على الرقم.

روابط مباشرة للاستعلام عن الدبلومات الفنية والفندقية والمدارس المتقدمة

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

الدخول إلى بوابة التعليم الفني.

اختيار الشعبة سواء صناعي، زراعي، فندقي، تمريض، أو تجاري.

تدوين رقم الجلوس.

الضغط على أيقونة إظهار النتائج.

اعتماد نتيجة الدبلومات وإعلان أوائل الطلبة

اعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة دبلومات الثانوي الفني للشعب الزراعية والتجارية والفندقية والصناعية والتمريض، كما أعلن عبر المؤتمر الصحفي كشوف أوائل الطلبة، حيث جاء هذا العالم من بين الطلبة 24 طالبة، و7 طلاب من المحافظات المختلفة.

النتيجة ظهرت على مركز المعلومات

الآن ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية ويمكن الاستعلام عنها عبر مركز المعلومات من خلال هــــــــــــــــــذا الرابــــــــــــــــــط والكشف عن نتيجة طلاب الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول باختيار النوعية من صناعي، تجاري، زراعي، أو فندقي، ثم كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك، ثم عرض النتيجة.