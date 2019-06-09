نتائج الدبلومات الفنية | نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 جميع الشعب برقم الجلوس 

يترقب الكثير من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية 2019 بجميع الشعب “الزراعية والتجارية والصناعية والفندقية”إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول،حيث أنتهي جميع الطلاب والطالبات من أداء الامتحانات بجميع المحافظات الجمهورية من الامتحانات النظرية والعلمية منذ أسبوعين تقريباً ،وينتظرون إعلان نتيجة الدبلومات الفنية عبر الموقع الإلكتروني بوابة التعليم الفني للنتائج ،ومن خلال موقعنا المتميز ننشر لكم رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول بجميع الشعب “زراعي وصناعي وتجاري وفندقي “عبر بوابة التعليم الفني.

تيجة الدبلومات الفنية 2019

لقد أكد السيد نائب وزير التعليم للتعليم الفني الدكتور أحمد الجيوشي بأن جميع الامتحانات جاءت من الكتاب المقرر المدرسي وأن جميع اللجان الموزعة في محافظات مصر قد أنتهيت الامتحانات بأمان وسلام دون وجود أي أعمال مخالفات أو غش للدبلومات الفنية ،وكذلك بدأت الامتحانات الدبلومات الفنية 2019 بجميع الشعب وم 18 مايو 2019 وانتهت يوم 30 مايو ،وبعد الانتهاء من الامتحانات بدأت أعمال التصحيح والمراجعة وأعمال الكنترول وسوف يتم اعتماد النتيجة قريباً من قبل وزير التعليم الفني وإعلانها خلال ساعات عبر بوابة الإلكترونية للتعليم الفني.

رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول

للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نظام الثلاث وخمس سنوات بجميع الشعب “زراعي وتجاري وصناعي وفندقي”عبر البوابة الإلكترونية المصرية للتعليم الفني يمكنكم الضغط على الرابط التالي:

يمكنكم الضغط على رابط البوابة المصرية للتعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بجميع الشعب “زراعي وصناعي وتجاري وفندقي” من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة .