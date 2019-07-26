متابعة نتائج السادس إعدادي العراق 2019 الدور الأول ” علمي وأدبي ” عبر موقع وزارة التربية العراقية ناجح النجاح

تستعد وزارة التربية العراقية لإنهاء أعمال تصحيح أوراق امتحانات السادس الإعدادي 2019 الدور الأول بالعراق جميع المحافظات، حيث يترقب الآلاف من الطلبة والطالبات لحظة إتمام نتائج السادس الإعدادي 2019 بالعراق لفرعي العلمي ” الإحيائي والتطبيقي “والأدبي من قبل السيد وزير التربية العراقية ” قصي الصهيل”، نتابع مع جميع طلابنا الموعد المحدد الذي تصدره وزارة التربية العراقية لإعلان نتائج السادس إعدادي 2019 الدور الأول في العراق لجميع المحافظات ومساعدة جميع الطلبة والطالبات بالتعرف على علاماتهم بالمواد الدراسية الممتحنة.

نتائج السادس إعدادي العراق 2019 الدور الأول

أصدرت وزارة التربية العراقية تصريح رسميا بصدور نتائج السادس الإعدادي 2019 الدور الأول للدراسات الإسلامية خلال الأيام الماضية، لن يتنظر جميع الطلاب موعداعتماد نتائج السادس إعدادي 2019 الدور الأول للدراسات الكردية والتركمانية والإنجليزية والتي من المتوقع إعلانها خلال نهاية الشهر الحالي او بحد أقصى مطلع الشهر القادم.

روابط نتائج السادس الإعدادي 2019 بالعراق

تعلن نتائج السادس الإعدادي في العراق 2019 للدور الأول عبر العديد من المواقع الإلكترونية، حيث يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة السادس إعدادي 2019 الدور الأول من خلال الرقم الامتحاني أو من خلال ملفات جوجل درايف والإطلاع على النتيجة بالاسم والمدرسة، يقوم كثير من المواقع بإعلان نتائج السادس الإعدادي في العراق 2019 سواء مواقع رسمية أو غير ذلك، سيتم سرد أسماء تلك المواقع وأيضا توفير روابط نتائج الدور الأول للصف السادس الإعدادي في العراق 2019 المعلنة في ملفات جوجل درايف فور ظهورها رسميا.

مواقع نتائج السادس الإعدادي 2019 العراق

موقع وزارة التربية العراقية.

موقع ناجح.

موقع السومرية نيوز.

موقع النجاح.

نشرت وزارة التربية العراقية أن أعمال تصحيح امتحانات الصف السادس الإعدادي 2019 الدور الأول ما زالت مستمرة حتى الآن، وهناك بعض التلميحات لظهورها رسميا خلال نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر القادم بحد أقصى.