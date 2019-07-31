إتمام نتائج السادس إعدادي 2019 الدور الأول علمي ” الكرخ الرصافة الديوانية ” عبر موقع السومرية نيوز ناجح النجاح وزارة التربية العراقية

أوشكت نتيجة السادس إعدادي 2019 العراق على الظهور خلال الدقائق القليلة القادمة وسوف يتعرف جميع الطلاب على نتائج امتحانات السادس الإعدادي 2019 الدور الأول ” العلمي والأدبي والإحيائي والتطبيقي ” عبر ملفات جوجل درايف التي يتم توفيرها عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح وموقع النجاح وموقع السومرية نيوز وغيرهم من المواقع، كما تعلن وزارة التربية العراقية جميع نتائج الصف السادس إعدادي 2019 العراق عموم المحافظات ” الكرخ الأولى والكرخ الثانية والكرخ الثالثة والرصافة الأولى والرصافة الثانية والرصافة الثالثة والبصرة والموصل وكربلاء وكركوك والمثنى والنجف والأشراف والسلمانية والديوانية والكونية وذي قار وبقية المحافظات.

نتيجة السادس إعدادي العراق 2019 الدور الأول

بعدما انتهى جميع الطلاب من تأدية امتحانات الدور الأول للصف السادس إعدادي العراق 2019 خلال الأيام الماضية، هناك حالة قلق وتوتر ترقبا لاعتماد نتائج السادس إعدادي 2019 من قبل السيد وزير التربية والتعليم بالعراق” قصى السهيل “، أشارت وزارة التربية العراقية أن جميع أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة تمت على أكمل وجه وتم تحديد نسب نجاح الطلاب لهذا العام ونترقب سويا موعد إعلان نتيجة السادس الإعدادي 2019 الدور الأول عبر المؤتمر الصحفي المقرر عقد وعرضه عبر قناة التلغرام.

قد يهمك : ملفات نتائج السادس إعدادي العراق 2019.

روابط نتائج السادس إعدادي 2019

قليلا وسيتم رفع نتائج السادس الإعدادي العراق 2019 الدور الأول عبر عدد من المواقع الرسمية والغير رسمية والتي تتضمن كل من : موقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح وموقع السومرية نيوز وموقع النجاح وغيرهم من المواقع، وننوه على طلابنا أن فور اعتماد نتيجة السادس الإعدادي 2019 رسميا سيتم توفير جميع روابط النتيجة على هيئة ملفات جوجل درايف بالتوفيق لجميع الطلاب.

اعتمد السيد وزير التربية والتعليم بالعراق ” قصى السهيل ” نتائج السادس إعدادي العراق 2019 الدور الأول لمحافظة الكرخ الفرع الأدبي والعلمي عبر موقع ناجح والنجاح وموقع وزارة التربية العراقية وموقع السومرية نيوز وقليلا سيتم رفع ملفات كشوف نتائج السادس إعدادي 2019 بالاسم والرقم الامتحاني.