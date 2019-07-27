إتمام نتائج السادس إعدادي 2019 الدور الأول ” علمي وأدبي ومهني ” عبر موقع وزارة التربية العراقية ناجح النجاح

أكدت وزارة التربية العراقية عن إتمام عمليات تصحيح امتحانات السادس إعدادي 2019 علمي وأدبي ومهني، وأشارت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيتم إعلان نتائج السادس الإعدادي 2019 الدور الأول بعموم محافظات العراق خلال الأسبوع الحالي، حيث يتبقى بعض المراجعات البسيطة بأوراق امتحانات الطلاب، عما قريب سيتم نشر روابط نتائج السادس إعدادي 2019 علمي وأدبي ومهني عبر ملفات جوجل درايف فور اعتمادها رسميا من السيد وزير التربية العراقية ” قصي السهيل “.

نتائج السادس إعدادي العراق 2019 الدور الأول

يترقب أكثر من 400 ألف طالب وطالبة موعد ظهور نتيجة السادس الإعدادي 2019 الدور الأول عبر مواقع الرسمية التابعة لوزارة التربية العراقية، والاطلاع على العلامات الحاصل عليها بمختلف الدراسات العربية والإسلامية والكردية والإنجليزية والتركمانية، نوضح إنه تم الإعلان خلال الأيام الماضية عن الدراسات الأسلامية.

مواقع نتائج السادس إعدادي 2019 علمي وأدبي ومهني

فور قيام السيد وزير التربية والتعليم قصى السهيل باعتماد نتائج السادس الإعدادي 2019 الدور الأول عموم المحافظات، سيتم رفع نتائج الدور الأول للسادس الإعدادي 2019 عبر مواقع وزارة التربية العراقية والسومرية نيوز وموقع ناجح والنجاح وغيرهم من المواقع مع الأخذ في الاعتبار أن هناك مواقع رسمية وآخرى غير.

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نتائج السادس إعدادي 2019 عموم المحافظات

سوف ترصد كاميراتنا التطورات الواقعة بوزارة التربية العراقية والتاريخ المحدد لرفع نتيجة السادس إعدادي 2019 بفروعه العلمي والأدبي والمهني والإحيائي والتطبيقي، نوضح أنه سيتم رفع نتائج السادس الإعدادي 2019 الدور الأول لعموم محافظات العراق في آن واحد وتشتمل تلك المحافظات على : الكرخ الاولى والثانية والثالثة والرصافة الأولى والثانية والثالثة والبصرة وكركوك والموصل والأنبار والمثنى والنجف والسلمانية ودهوك وذي قار وغيرهم.

نشرت وزارة التربية العراقية مؤخرا ظهور نتيجة السادس إعدادي 2019 الدور الأول بالعراق عموم المحافظات خلال أيام الأسبوع الحالي أو بحد أقصى بداية الشهر المقبل وذلك بعدما صرحت الوزارة بانتهاء جميع أعمال التصحيح لمختلف المواد الدراسية بالدراسات العربية والإنجليزية والكردية والتركمانية.