نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2019 الدور الأول – جميع المحافظات – عبر موقع النجاح وقناة التليكرام

نتائج السادس الابتدائي العراق 209 نرصدها لكم عبر الأسطر التالية، حالة من الانتظار والترقب الممتزجة بالقلق يعيش فيها تلاميذ الصف السادس الابتدائي في كافة محافظات العراق انتظار لموعد إعلان نتيجة السادس الابتدائي الترم الثاني 2019، ومن خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” سيكون لنا متابعة شاملة ومستمرة نوافيكم من خلالها بكل ما هو جديد حول نتائج الساد الابتدائي مع توفير الروابط الرسمية لإعلان النتيجة.

نتائج السادس الابتدائي العراق 2019

عبر تصريح صحفي له، أكد وزير التربية العراقية الدكتور/ محمد إقبال أن كافة لجان الامتحانات داخل الصف السادس الابتدائي تمت في سلام تام ولم ترد أي شكاوى سواء من التلاميذ أو من المنظمين لسير عملية الامتحانات، وأضاف سيادته على أنه قد باتت نتيجة السادس الابتدائي على الظهور، حيث أوشكت عمليات تصحيح ورصد درجات التلاميذ على الانتهاء.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2019

أيام قليلة وسيتم إعلان نتيجة السادس الابتدائي العراق عبر الروابط الرسمية المنوط لها إعلان النتيجة، وقد قمنا بتوفير تلك الروابط الخاصة لجميع محافظات العراق حتى يتمكن كافة التلاميذ من الاستعلام عن نتائجهم عبر الروابط التالية:

روابط الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي 2019 الدور الأول

أفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية، أن هناك روابط رسمية تم إسناد لها مهمة إعلان نتيجة امتحانات التمهيدي والسادس الابتدائي، وتلك الروابط هي:

رابط وزارة التربية العراقية

رابط قناة التليكرام

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