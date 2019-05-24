نتائج العراق الصف السادس الابتدائي 2019 الدور الأول عبر موقع ناجح ووزارة التربية

انتهى طلاب الصف السادس الابتدائي بالعراق من امتحانات الدور الأول بالفصل الدراسي الثاني 2019 ويرغب جميع الطلاب وأولياء أمورهم الآن في معرفة نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2019 بجميع محافظات العراق، ومن خلال التغطية المستمرة لما يخص نتائج طلاب العراق بجميع المراحل التعليمية نرصد لكم عبر هذا التقرير جميع الأخبار التي تخص نتائج السادس الابتدائي في العراق 2019 الدور الأول.

وصرح السيد وزير التربية العراقي، أن الطلاب قد انتهوا من دخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني مؤكداً اهتمام الوزارة الكبير بمتابعة سير العملية التعليمية ورصد وتفقد اللجان المخصصة لتصحيح أوراق الطلاب والتي يأتي بعدها مرحلة التدقيق والمراجعة النهائية والرصد الكامل للدرجات تمهيداً لاعتماد وإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2019.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 الدور الأول

من خلال موقع وزارة التربية العراقية سيتمكن الجميع من استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 بالعراق الدور الأول بجميع المحافظات العراقية، كما توجد العديد من المواقع الأخرى التي سيتم نشر النتائج من خلالها ويستطيع الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر من الحصول على نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2019 بالعراق.

وسيتم إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 بغداد, البصرة, الكرخ, الرصافة, ديالي, كركوك, المثنى, ميسان, صلاح الدين, كربلاء, دهوك, نتائج السادس الابتدائي ٢٠١٩ نينوي, ذي قار, الرصافة, الأنبار, النجف, القادسية, السليمانية, وجميع المحافظات العراقية وذلك وقت انتهاء اللجان من عملها.

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول ٢٠١٩

نضع لكم الآن جميع الروابط التي تخص المواقع الرسمية التي سيتم نشر نتائج الصف السادس الابتدائي 2019 بالعراق من خلالها ويكون على رأسها موقع وزارة التربية العراقية.

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول ٢٠١٩ بالعراق موقع وزارة التربية العراقية

موقع وزارة التربية العراقية رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2019 موقع السومرية نيوز

موقع السومرية نيوز رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2019 العراق موقع ناجح

هذا وقد تم اعتماد نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2019 في الرصافة الأولى حيث أعلنت تربية الرصافة نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول يوم 23 مايو الماضي عبر موقع وزارة التربية، وقد دعا المدير العام لتربية الرصافة جميع مدراء المدارس لاستعلام النتائج.