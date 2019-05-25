” الان ” نتائج السادس الابتدائي 2019 العراق الدور الاول عموم المحافظات

نستمر في إعلان روابط ظهور نتيجة السادس الابتدائي 2019 الدور الأول بجميع محافظات العراق، وقد وفت وزارة التربية العراقية في نشر نتائج السادس الابتدائي 2019 الدور الأول لبعض محافظات العراق أمس، ومساعدة الطلاب في الإطلاع على رابط تحميل نتائج السادس الابتدائي 2019 لهذه المحافظات والإطمئنان بمعدل الدرجات للطالب الناجح، وسوف نستمر في سرد جميع روابط موقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح وموقع النجاح وموقع السومرية نيوز، وأيضا سيتم توفير رابط وزارة التربية العراقية المتواجد عبر صفحات التواصل الاجتماعي لمتابعة لجميع النتائج التي يتم اعتمادها من قبل السيد محمد إقبال الصيدلي ومعرفة رابط ملفات نتيجة السادس 2019 الابتدائي لجميع المحافظات حال ظهورها ونسب نجاح كل محافظة على حد. نتائج السادس الابتدائي 2019 نتائج السادس الابتدائي
يقوم موقع النجاح بنشر رابط تحميل نتيجة السادس الابتدائي 2019 للمحافظة التي يتم اعتمادها، وبذلك يتعرف لطالب على درجاته، ولكن يعتبر موقع النجاح من ضمن المواقع الغير رسمية الغير خاضعة لوزارة التربية العرقية وأيضا يتواجد مواقع كل من : نتائج السادس الابتدائي 2019 نتائج السادس الابتدائي
- موقع النجاح.
- موقع ناجح.
- موقع السومرية نيوز.
- أما موقع وزارة التربية العراقية ” الموقع الرسمي”.
ظهور نتائج السادس الابتدتئي 2019 عموم المحافظات
تم إعلان نتيجة السادس الابتدائي 2019 الدور الأول لعدد من المحافظات وسيتم إرفاق الرابط عبر المقال ليتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة، وعموم محافظات العراق لن تقوم بإعلان جميع النتائج الخاصة بالسادس الابتدائي 2019 في وقت واحد ولكن سيتم توفير رابط كل محافظة عل حد، وتشمل محافظات العراق على عدد كبير.
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