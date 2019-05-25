” الان ” نتائج السادس الابتدائي 2019 العراق الدور الاول عموم المحافظات

يقوم موقع النجاح بنشر رابط تحميل نتيجة السادس الابتدائي 2019 للمحافظة التي يتم اعتمادها، وبذلك يتعرف لطالب على درجاته، ولكن يعتبر موقع النجاح من ضمن المواقع الغير رسمية الغير خاضعة لوزارة التربية العرقية وأيضا يتواجد مواقع كل من : نتائج السادس الابتدائي 2019 نتائج السادس الابتدائي

موقع النجاح.

موقع ناجح.

موقع السومرية نيوز.

أما موقع وزارة التربية العراقية ” الموقع الرسمي”.

ظهور نتائج السادس الابتدتئي 2019 عموم المحافظات

تم إعلان نتيجة السادس الابتدائي 2019 الدور الأول لعدد من المحافظات وسيتم إرفاق الرابط عبر المقال ليتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة، وعموم محافظات العراق لن تقوم بإعلان جميع النتائج الخاصة بالسادس الابتدائي 2019 في وقت واحد ولكن سيتم توفير رابط كل محافظة عل حد، وتشمل محافظات العراق على عدد كبير.