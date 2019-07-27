نتائج السادس الإعدادي ٢٠١٩ الدور الأول: رابط موقع وزارة التربية العراقية بكل المحافظات “moedu.gov.iq”

ناجح نتائج السادس الاعدادي 2019 في العراق الدور الأول أصبحت جاهزة الآن، حيث انتهت عمليات تصحيح دفاتر الطلاب في كافة المحافظات العراقية، وأعلنت وزارة التربية العراقية أن عمليات مراجعة النتائج والنسب جارية الآن، وسيتم رفع نتائج الطلاب في الصف السادس الإعدادي الدور الاول ٢٠١٩ عبر موقع وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع الحالي، لكن تتم عمليات المراجعة بدقة متناهية ليتمكن كل طالب من الحصول علي حقة.

نرفق إليكم خلال التقرير التالي رابط موقع وزارة التربية العراقية الذي ستتوفر عبره نتيجة الصف سادس إعدادي، ويمكنكم بكل سهولة الاستعلام بعد أن يعلن وزير التربية والتعليم صدور النتائج رسمياً خلال الأسبوع الجاري.

نتائج الصف السادس الاعدادي 2019 دور أول

نتائج الصف السادس الدور الاول 2019 في العراق بكل المحافظات، بغداد، نينوي، ذي قار، بابل، القادسية، كربلاء، المثني، دهوك، الأنبار، وغيرها من بقية المحافظات ستصبح متوفرة عبر رابط موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني، كما سيقدم موقع ناجح نتائج السادس الدور الأول للعام الدراسي 2019 إلكترونياً، كما ذكر موقع السومرية نيوز أنه سيوفر النتائج للطلاب ككل عام وسيمكنهم الحصول علي النتيجة بالاسم والرقم.

رابط وزارة التربية العراقية نتائج السادس ٢٠١٩

نرفق إليكم الرابط الرسمي لوزارة التربية الذي سيتوفر عبره النتائج وسيتمكن الطلاب من استعلامها خلال الأسبوع الجاري، حيث تظهر دوماً النتائج للصف السادس في أواخر شهر يوليو من كل عام، أو بداية شهر أغسطس، وذلك حسبما تنتهي الوزارة من التصحيح ورصد الدرجات، كما يوفر نتائج الصف السادس الاعدادي 2019 موقع ناجح وموقع النجاح الإلكتروني، للاستعلام عن النتيجة من الشرح التالي.

يجب عليكم الدخول علي الرابط التالي، رابط وزارة التربية العراقية، وبعد الدخول علي الرابط يتم الاستعلام حسب البيانات الخاصة بالطالب، مثل الاسم والمحافظة ورقم الجلوس، ومن يرغب في معرفة النتيجة عند ظهورها يمكنه ترك بياناته في تعليق.