نتائج السانكيام الجزائر 2019 cinq onec : اعرف موعد استظهار شهادة التعليم الابتدائي للسنة الخامسة

اعرف موعد نتائج السانكيام الجزائر 2019 وكيفية استظهار نتائج السنة الخامسة من خدمات موقع وزارة التربية الوطنية، وسحب كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي cinq onec dz 2019 لأخر العام الدراسي في دوره الأول لجميع الولايات الجزائرية، قبل ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط ونتائج البكالوريا للطلاب المتمدرسين والأحرار، من الروابط والمواقع الرسمية التي سيعلن عنها خلال ساعت، بعد تحديد تاريخ ظهور نتيجة الامتحانات للسنة الخامسة ابتدائي من وزير التربية الوطنية.

نترقب ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي خلال مطلع الأسبوع المقبل، من خلال الروابط الإلكتروني التي ستعلن عنها وزارة التربية الوطنية خلال الساعات القادمة، وسيكون على رأسها موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات برقم التسجيل، وتلك الخطوات سنوضحها لجميع الطلاب المترشحين لسهول استخراج كشف النقاط في نتائج السانكيام الجزائر 2019 للتلاميذ والتلميذات.

نتائج السانكيام الجزائر 2019 cinq onec

أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد موعد ظهور نتائج السانكيام 2019 في الجزائر 2019 cinq onec، وذلك يوم 16 جوان الحالي عبر المواقع الرسمية لنتائج الامتحانات التي ستعلن عن روابطها وزارة التربية الوطنية، وسيكون في قدمتها موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بعد تفعيل رابد تسجيل الدخول عن طريق رقم التسجيل والرقم السري، ثم استظهار نتائج امتحانات السنة الخامة من شهادة التعليم الابتدائي 2019، وبعد ذلك بفترة سيحدد الديوان الوطني موعد الحصول على كشف النقاط بعد التعرف على المعدل، معدل النجاح في نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 يكون في الحدود من 5 وحتى 10 ، ومن يقل معدله عن 5 يكون له طرق بديلة للنجاح سنوضحها فيما بعد.

رابط نتائج شهادة التعليم الابتدائي

نضع لكم قريبا الرابط الرسمية لاستخراج نتائج شهادة التعليم الابتدائي، وسيعلن عنه قريبا من وزارة التربية الوطنية، بخلاف موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات .