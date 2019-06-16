تعلن نتائج السانكيام الجزائر 2019 cinq onec خلال ساعات نتائج السنة الخامسة ابتدائي برقم التسجيل على موقع الديون الوطني حيث ينتظرها أولياء الأمور والطلاب في دولة الجزائر الشقيقة، ويتيح موقع وزارة التربية الوظنية نتائج الشهادة الإبتدائية 2019 برقم التسجيل الخاص بالطالب حتى يستطيع الاستعلام عن نتيجته بسهولة، كما نقدم لكم رابط نتائج السانكيام الجزائر 2019 cinq onec المباشر من أجل التسهيل على متابعينا من راغبى الحصول على نتائج السنة الخامسة ابتدائي لهذا العام.

أفاد مسئولى التعليم في دولة الجزائر أنه تم انتهاء عمليات التصحيح لجميع دفاتر الطلاب الامتحانية لكافة ولايات الجزائر، مطمئنين الطلاب على نسب النجاح في نتائج السنة الخامسة ابتدائي ومن المحدد إعلان نتائج السانكيام الجزائر 2019 cinq onec خلال الساعات القادمة.

نتائج السنة الخامسة ابتدائي

تعتمد وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريت غدًا لاسيما بعد انتهاء التصحيح في مختلف الولايات، لاسيما بعدما أدى الطلاب امتحاناتهم في مايو الماض وكان آخر امتحان يوم 29 مايو 2019 أي خلال شهر رمضان 1440هجريًا، وحاليًا يترقب الطلاب موعد إعلان نتائج السنة الخامسة ابتدائي برقم التسجيل على موقع الديون الوطني ويبحثون عن رابط رابط نتائج السانكيام الجزائر 2019 للاستعلام عن نتائجهم والإطمئنان على مستقبلهم الدراسي، ورغم أن الشهادة بداية التعليم الأساسي ألا أن شعب الجزائر يهتم بصورة كبيرة بالتعليم وإعداد الطلاب وتأهيلهم منذ الصغر، وقد تم تحديد موقع التربية الوطنية أو موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات هما المواقع الرسمية لإعلان نتائج الطلاب.

رابط نتائج السانكيام الجزائر 2019 cinq onec

يعتبر موقع الديوان الوطني هو الموقع الرسمي المحدد من قبل وزارة التعليم الجزائرية للاستعلام عن نتائج السنة الخامسة ابتدائي برقم التسجيل في الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع الديوان الوطني

إضافة رقم التسجيل الخاص بالطالب

اضغط على كلمة إظهار النتيجة

نواصل متابعة إعلان نتائج السانكيام الجزائر 2019 cinq onec خلال ساعات وعرض نسب النجاح في مختلف الولايات الجزائرية.