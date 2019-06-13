نتائج السانكيام: رابط استظهار نتائج شهادة التعليم الابتدائي برقم التسجيل 2019 الجزائر

انتهى طلاب الخامس الابتدائي بالجزائر من امتحانات أخر العام، وأصبح الجميع يترقب إعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي أو نتائج السانكيام 2019 برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، وكانت مصادر موثوقة أوضحت منذ أيام قليلة عن موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر 2019 نقلا عن وزارة التربية الوطنية الجزائرية.

ومن خلال برنامج سير امتحانات شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر 2019 بدأ الطلاب دخول امتحانات أخر العام في يوم التاسع والعشرين من مايو الماضي مع مادة اللغة العربية ومادة الرياضيات ومادة اللغة الفرنسية، وانتهى الطلاب منها وبدأت اللجان ومراكز التصحيح في عملها من تصحيح وتدقيق.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 الجزائر

في سياق متصل قالت وزارة التربية الوطنية عن توضيح لموعد إعلان نتائج السانكيام 2019 أنه سيكون يوم السادس عشر من جوان يونيو الجاري موعداً لكشف نقاط نتائج شهادة التعليم الابتدائي برقم التسجيل 2019 عبر موقع وزارة التربية الوطنية أو موقع الديوان الوطني.

وأوضح وزير التربية الوطنية أن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 بجميع الولايات ستكون متوفره على موقع الوزارة الإلكترونية وذلك في تمام الساعة الثانية مساء وذلك حسب اليوم المحدد لإعلان نتائج السانكيام حيث سيتمكن الجميع من الحصول على النتائج.

رابط نتائج السانكيام: نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 برقم التسجيل

من خلال الرابط المرفق يمكنكم استظهار نتائج السانكيام 2019 نتائج شهادة التعليم الابتدائي برقم التسجيل 2019 الجزائر لجميع الولايات من خلال الرابط التالي: موقع وزارة التربية الوطنية.

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