نتائج السانكيام 2019 شهادة التعليم الإبتدائي الجزائر دورة جوان عبر موقع الديوان الوطني “قريباً”

يترقب جميع طلاب شهادة التعليم الأبتدائية بالجزائر إعلان نتائج السانكيام 2019 دورة جوان، وذلك بعد أن صرحت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن انتهاء أعمال التصحيح الخاصة بالدفاتر الإمتحانية لجميع الولايات الجزائرية الخاصة بامتحانات شهادة نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي 2019، وأصبحت النتيجة قيد الإعتماد رسمياً من السيدة نورية بن غبريت وزيرة التربية الوطنية خلال الساعات القادمة.

نتائج السانكيام 2019

صرحت وزارة التربية الوطنية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أنه من المقرر إعتماد نتائج التعليم الإبتدائي بالجزائر 2019 دورة جوان في منتصف شهر جوان الجاري وتحديداً يوم 16 جوان، حيث يتمكن جميع الطلاب والطالبات بكافة الولايات الجزائرية من معرفة النتيجة وتقدير الدرجات عبر موقع وزارة التربية الوطنية نتائج امتحانات التعليم الإبتدائي.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي دورة جوان 2019

سوف نتابع معكم خلال الأيام القادمة إعلان نتائج امتحانات شهادة التعليم الإبتدائية دورة جوان 2019 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية أو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، لموافتكم بأهم التصريحات الخاصة بالوزارة من نسبة النجاح وأيضا رابط الإستعلام عن النتيجة، وكذلك طريقة الإستعلام عن النتيجة من رقم التسجيل والرقم السري الخاص بالطالب.

النتيجة لم تظهر بعد، تابعونا عبر موقع كلمة دوت أورج لموافتكم بأهم الأخبار الخاصة بنتائج الإمتحانات، تمنياتنا للجميع بالتوفيق.