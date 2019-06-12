نتائج السنة الخامسة ابتدائي استخراج كشف شهادة التعليم الابتدائي 2019 cinq-onec-dz

موعد نتائج السنة الخامسة ابتدائي 2019 حيث كشف وزير التربية الوطنية عن وقت كشف نتائج شهادة التعليم الابتدائي عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات المسابقات، وكذلك موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط وكيفية تدارك حالة الضغط على رابط نتائج وزارة التربية الوطنية، والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة ما قد يحدث من صعوبة خلال عمليات استظهار كشف الدرجات النهائية في شهادات التعليم المختلفة وقت ظهورها، والإجراءات الجديدة التي ستوفرها وزارة التربية للمترشحين وأولياء أمورهم لتقريب النتائج لأهلها.

وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد زف للتلاميذ وأولياء الأمور، ومنها نتائج السنة الخامية ابتدائي 2019 الطريقة الجديدة للكشف عن نتائج شهادة التعليك الابتدائي وكذلك نتائج التعليم المتوسط والبكالوريا في حينها، حيث تحدث سيادته عم اتخذ العام الماضي من إجراءات كان من شانها تقلقل حالة الضغط أو تلاشيها نهائيا، بعد فتح موقع الأرضية الرقمية لقطاع الوطنية، حيث يفتح في نفس الوقت كشوف النتائج إلى مؤسسات التعليم في جميع الولايات في نفس الوقت، بخلاف ما كان متبع عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات في استظهار النتائج .

موعد نتائج السنة الخامسة ابتدائي 2019

تعلن نتائج السنة الخامسة ابتدائي 2019 لجميع المترشحين في الولايات الجزائرية والتي منها الأحواز، وقسطنطينية، وأم البواقي، والجزائر العاصمة،و تمنراست، وبليدة، وتلمسان، و تبسة، وبشار، وبرج بوعريج، والأغواط، و أدرار وغيرها من الولايات يوم 16 جوان 2019 وفق الموعد الرسمي المعلن من وزير التربية الوطنية الجزائري.

موقع نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019

نضع لكم الرابط الرسمية للاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط، سواء من رابط الأرضية الرقمية لوزارة التربية، أو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات برقم التسجيل ، وهذا سيتوقف على ما سيصدر من تعليمات قريباً.