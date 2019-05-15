“نتائج الشهادات الابتدائية” لجميع المحافظات “ألترم الثاني” عام 2019

ينتظر العديد من الطلاب ظهور نتيجة الصف الثالث،والرابع، والخامس، والسادس الابتدائي لعام 2019، حيث سيعلن موقع مديريات التربية والتعليم نتيجة “الصف الثالث الابتدائي” لنهاية العام من خلال رقم الجلوس، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم أنه عقب انتهاء أعمال التصحيح بالمدارس ورصد الدرجات النهائية بالكنترول، سيتم الإعلان عن ظهور النتيجة بموقع مديريات التربية والتعليم.
رابط ألاستعلام عن نتيجة المراحل الابتدائية ألترم الثاني عام 2019
- يستطيع جميع الطلاب البحث عن نتيجة “الصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي” من خلال موقع مديريات التربية والتعليم الأتي: بوابة التعليم الأساسي.
خطوات البحث عن نتيجة المراحل الابتدائية للترم الثاني 2019
- يتم ألاستعلام عن نتيجة الصف الثالث، والرابع، والخامس، والسادس الابتدائي من خلال الدخول إلي الموقع السابق.
- يتم أدخال رقم الجلوس بالخانة المحددة، ثم الضغط علي عرض النتائج.
- يمكن البحث عن النتيجة من خلال أدخال الاسم رباعي أيضاً.
مؤشرات نتائج ألترم الثاني للمراحل الابتدائية عام 2019
- أكدت وزارة التربية والتعليم أن مؤشرات نتيجة الصف الثالث، والرابع، والخامس،و الصف السادس الابتدائي، تزيد مقارنة بالترم الأول، وقد أكدت جميع مديريات التربية والتعليم بعدم وجود أية شكاوى مقدمه من أولياء الأمور عن الامتحانات أو رصد الدرجات، حيث ترددت أنباء عن وجود شكاوى بوجود أسئلة من خارج المنهج الدراسي مما نفته جميع المديرات بأن الامتحانات جاءت في مستوي جميع الطلاب.
- وقد صرحت وزارة التربية والتعليم بان أولياء الأمور الذين يرغبون في تقديم التماس لمراجعه الدرجات يقوموا بالتوجه إلي المديرية التابعة لهم.
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