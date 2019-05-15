“نتائج الشهادات الابتدائية” لجميع المحافظات “ألترم الثاني” عام 2019

ينتظر العديد من الطلاب ظهور نتيجة الصف الثالث،والرابع، والخامس، والسادس الابتدائي لعام 2019، حيث سيعلن موقع مديريات التربية والتعليم نتيجة “الصف الثالث الابتدائي” لنهاية العام من خلال رقم الجلوس، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم أنه عقب انتهاء أعمال التصحيح بالمدارس ورصد الدرجات النهائية بالكنترول، سيتم الإعلان عن ظهور النتيجة بموقع مديريات التربية والتعليم.

رابط ألاستعلام عن نتيجة المراحل الابتدائية ألترم الثاني عام 2019

يستطيع جميع الطلاب البحث عن نتيجة “الصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي” من خلال موقع مديريات التربية والتعليم الأتي: بوابة التعليم الأساسي.

خطوات البحث عن نتيجة المراحل الابتدائية للترم الثاني 2019

يتم ألاستعلام عن نتيجة الصف الثالث، والرابع، والخامس، والسادس الابتدائي من خلال الدخول إلي الموقع السابق.

يتم أدخال رقم الجلوس بالخانة المحددة، ثم الضغط علي عرض النتائج.

يمكن البحث عن النتيجة من خلال أدخال الاسم رباعي أيضاً.