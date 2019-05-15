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“نتائج الشهادات الابتدائية” لجميع المحافظات “ألترم الثاني” عام 2019

كتب أسامة محمد آخر تحديث

ينتظر العديد من الطلاب ظهور نتيجة الصف الثالث،والرابع، والخامس، والسادس الابتدائي لعام 2019، حيث سيعلن موقع مديريات التربية والتعليم نتيجة “الصف الثالث الابتدائي” لنهاية العام من خلال رقم الجلوس، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم أنه عقب انتهاء أعمال التصحيح بالمدارس ورصد الدرجات النهائية بالكنترول، سيتم الإعلان عن ظهور النتيجة بموقع مديريات التربية والتعليم.

نتائج الشهادات الابتدائية ألترم الثاني 2019
نتائج الشهادات الابتدائية ألترم الثاني 2019

رابط ألاستعلام عن نتيجة المراحل الابتدائية ألترم الثاني عام 2019

  • يستطيع جميع الطلاب البحث عن نتيجة “الصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي” من خلال موقع مديريات التربية والتعليم الأتي: بوابة التعليم الأساسي.
نتائج الشهادات الابتدائية ألترم الثاني 2019
نتائج الشهادات الابتدائية ألترم الثاني 2019

خطوات البحث عن نتيجة المراحل الابتدائية للترم الثاني 2019

  • يتم ألاستعلام عن نتيجة الصف الثالث، والرابع، والخامس، والسادس الابتدائي من خلال الدخول إلي الموقع السابق.
  • يتم أدخال رقم الجلوس بالخانة المحددة، ثم الضغط علي عرض النتائج.
  • يمكن البحث عن النتيجة من خلال أدخال الاسم رباعي أيضاً.
نتائج الشهادات الابتدائية ألترم الثاني 2019
نتائج الشهادات الابتدائية ألترم الثاني 2019

مؤشرات نتائج ألترم الثاني للمراحل الابتدائية عام 2019

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عن الكاتب

أسامة محمد

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