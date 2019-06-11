نتائج الشهادة الأبتدائية الازهرية 2019 والشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثانى 2019 برقم الجلوس فقط .. استعلم الآن وأعرف مجموعك

نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية والاعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 ، التي أصبحت اليوم محل بحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضا، وذلك بسبب تأخر إعلان النتائج للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، حيث تم اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني بنسبة نجاح 62%، و بالنسبة للشهادة الابتدائية الأزهرية نهاية العام فقد تخطت نسبة النجاح رقم 72% ، ويمكن الآن جميع طلاب الأزهر الشريف بجميع المحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والشرقية والغربية والدقهلية والقليوبية ودمياط وبورسعيد والوادي الجديد وبني سويف والمنوفية وأسيوط والمنيا وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان من الاستعلام عبر موقع بوابة الأزهر الالكترونية.

ظهور نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني من بوابة الأزهر الشريف:

أصبح الآن بإمكان طلاب الصف السادس الابتدائي الأزهري، من الاستعلام عن النتائج من خلال موقع بوابة الأزهر الالكترونية التعليمية، ومن خلال الخدمات الالكترونية اختيار نتائج الشهادة الابتدائية الترم الثاني ثم إدخال رقم الجلوس الخاص به، والضغط على عرض النتيجة، والتي سوف تفتح نافذة جديدة بها درجات الطالب في جميع المواد الدراسية الترم الثاني 2019.

ظهور نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 من موقع بوابة الأزهر:

يجد بعض طلاب الشهادة الإعدادية بعض المشاكل في الاستعلام عن نتائجهم من موقع بوابة الأزهر التعليمية، وذلك يرجع لكثرة الطلاب الذين يستعملون الموقع حالياً للاستعلام عن النتائج، وأيضا مثل الشهادة الابتدائية يجب الدخول على موقع بوابة الأزهر التعليمية ثم اختيار الخدمات الالكترونية ونتائج الطلاب، ثم اختيار مرحلة الشهادة الإعدادية وكتابة رقم الجلوس الخاص به والضغط على استعلام.

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وفي حالة مواجهتك أي مشاكل أثناء الاستعلام عن النتيجة يمكنكم ترك رقم الجلوس والمرحلة والمحافظة، وسوف نستعلم عن النتيجة ونرد عليك بأقرب وقت ممكن.