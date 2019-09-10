“natija” نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2019

من الواقع ان جميع طلاب وطالبات ليبيا الآن في الوقت الحالي يقومون بالبحث عن جميع الطرق في الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، وهذا لأن المرحلة الاعدادية تعتبر من أفضل وأهم المراحل التي يترتب عليها مصير استكمال تعليم الطلاب، ومن المفترض انه منذ صباح اليوم اصبح محرك بحث جوجل عليه كثافة في البحث حول الاستعلام عن رابط النتيجة.







واليوم نقدم لكم في موقع “كلمة دوت أورج” كافة المعلومات التي تحتاجون اليها بخصوص النتيجة وسوف نوافيكم بجميع التفاصيل عن آخبار النتيجة، وايضاً سنرشدكم الى رابط النتيجة؛ وذلك تسيهلاً على جميع طلابنا الليبيين ونتمنى لكم التوفيق والنجاح.







حالاً قد ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2019، وذلك عن طريق الاسم ورابط الجلوس الخاص بك وذلك في جميع انحاء محافظات دولة ليبيا

” بني غازي، مصراته، وادي الحياة، الجبل الأخضر، الواحات، طرابلس، الجفرة، طبرق، الزاوية البيضاء”







والنتيجة ظهرت من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في ليبيا وايضاً في موقع منظومة الامتحانات.

طريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية ليبيا 2019.







يمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة اعدادية ليبيا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الرابط التالي

قم بتحديد الشهادة المراد الاستعلام عنها.

قم بكتابة رقم جلوس الطالب.

قم بعرض النتيجة.







وقامت الوزراة بتعديل الخطة الزمنية للدراسة وقامت بتأجيل العام الدراسي الجديد الي شهر نوفمبر القادم من هذا العام 2019.