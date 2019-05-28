نتائج الشهادة الاعدادية والشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الثانى 2019 جميع المحافظات برقم الجلوس خلال ساعات

نتيجة الشهادة الاعدادية والابتدائية الأزهرية الترم الثاني 2019، التي من المُتوقع إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة وقبل حلول عيد الفطر المبارك، حيث قام اليوم الشيخ صالح عباس جمعة/ وكيل الأزهر الشريف، باعتماد نتائج الشهادة الاعدادية والشهادة الابتدائية الازهرية نهاية العام الدراسي 2019، والتي سوف يتم رفعها على الموقع الإلكتروني خلال الأيام القادمة، وحتى يتمكن الجميع من الاستعلام عن نتائج أبنائهم إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لنتائج طلاب الأزهر الشريف.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019:

منذ إعلان أوائل الشهادة الإعدادية مساء أمس محافظة القاهرة، في المدارس العامة والخاصة والتي تم إعلان النتيجة اليوم في المدارس الإعدادية المختلفة، كما تم إعلان نتائج طلاب الصف الثالث الاعدادى الازهرى بالخارج صباح اليوم الباكر، والتي يمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط من خلال بوابة الأزهر الشريف، ويتبقى فقط ساعات قليلة على إعلان نتيجة ثالثة اعدادى ازهرى، بجميع محافظات الجمهورية والاستعلام عنها أيضا برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية نهاية العام 2019:

انتهت امتحانات الصف السادس الابتدائي منذ أيام قليلة والتي استمرت لمدة أسبوع كامل، والتي انتهت يوم 19 من الشهر الجاري، ويتم حالياً تجميع درجات طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية والتي سوف تظهر درجاتهم في المواد المختلفة، وأيضا مجموع درجات الطالب النهائي من المجموع الكلى 650 درجة للفصلين الأول والثاني الدراسي، والتي سوف تظهر تفصيلياً على موقع بوابة الأزهر الشريف فور رفع النتيجة.

سوف نتابع معكم فى هذه المقالة أخبار نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية والابتدائية وسوف يتم تحديثها فور إعلان النتائج.