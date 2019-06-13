تصريحات وزير التعليم عن نتائج اولى ثانوى الترم الثانى 2019 نهاية العام.. والاستعلام إلكترونياً بالتابلت LMS وموقع بوابة الثانوية العامة

ننتظر معكم إعلان نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 نهاية العام برقم الجلوس في جميع محافظات مصر، حيث من المتوقع إعلانها خلال مطلع الأسبوع القادم من خلال أشعارات بنك المعرفة أو إعلانه بالمواقع المختلفة لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة، مثل موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وموقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وغيرها من المواقع التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث صرح الدكتور طارق شوقي/ في لقاء سابق بأن استخدام التابلت الحديث هو النظام الحديث المُتبع في جميع الدول المتقدمة، وأن الطالب المصري قد أثبت حسن تعامله مع التابلت خلال الفترة الماضية، وأما عن نتائج امتحانات الصف الأول الثانوي فقد صرح سيادته، بأن النتائج هذا العام مُرضية جداً ولا داعي للقلق وفى حالة نجاح الطالب فإن درجات النجاح لا تُحتسب ضمن درجات دخول الجامعة.

نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 برقم الجلوس:

يعتبر اهتمام طلاب الصف الأول الثانوي بنتائج الترم الثاني هذا العام اهتماماً كبيراً، حيث تُعد مرحلة أولى ثانوي هى مرحلة تمهيدية لدخول الثانوية العامة فقط وليست شهادة مثل باقي المراحل، ولكن المجموع الكلى والتقدير العام للطالب هو حصيلة عام كامل من استذكار الدروس ،وهو ما يؤهله لدخول مرحلة الثانوية العامة لذلك يتساءل كثرة جداً من الطلاب عن، متى سوف يتم إعلان نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 ؟ وللإجابة عن هذا السؤال قد صرح أيضا الدكتور طارق شوقي بأن إعلان النتائج سوف يتم عن قريب، ويتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة ويتبقى فقط اعتمادها وإعلانها.

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– إعلان نتائج الصف الأول الثانوى إلكترونياً من موقع بوابة الثانوية العامة وموقع بنك المعرفة.

– خلال ساعات.. أعرف نتائج اولى ثانوى بعد إعلانها فى موقع بوابة المعرفة LMS وموقع بوابة الثانوية العامة ومواقع وزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي نهاية العام 2019 و الاستعلام إلكترونياً:

من خلال الروابط التالية التي سوف نضعها لكم في الأسطر القليلة القادمة، سوف يتم إعلان نتائج اولى ثانوي من خلالها برقم الجلوس فقط وهى كالاتى:

1- رابط بنك المعرفة KEB LMS.

2- موقع بوابة الثانوية العامة.

حيث يهتم موقع بنك المعرفة وموقع بوابة الثانوية العامة في الوقت الراهن بتقديم المعلومات الكاملة لطلاب الثانوية العامة، وسوف يتم من خلالهم أيضا إعلان نتائج اولى ثانوي الترم الثاني إلكترونياً، لجميع محافظات مصر بإدخال رقم الجلوس في الخانات المُخصصة لذلك.

يمكنك ايضا ترك رقم الجلوس والمحافظة بالتعليقات أسفل المقال، وسوف نُعلمك بالنتائج فور ظهورها.