نتائج الصف الأول الصناعى الترم الثانى إلكترونياً برقم الجلوس 2019 جميع المحافظات .. نتيجة اولى صنايع عبر بوابة التعليم الفني

نتابع معكم نتائج الصف الأول الثانوي الصناعي الترم الثاني 2019 جميع المحافظات، حيث انتهت الامتحانات الثانوي الصناعية في جميع محافظات مصر الوجه البحري والقبلي وجميع محافظات الصعيد من أداء امتحانات الصف الأول الثانوي الصناعي نهاية العام، والتي من المتوقع إعلانها بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد درجات الطلاب في جميع المواد المختلفة خلال الأيام القادمة، والتي سوف يتم إعلانها عبر موقع بوابة التعليم الفني من خلال كتابة رقم الجلوس فقط والضغط على معرفة النتائج.

نتيجة الصف الأول الثانوي الصناعي الترم الثاني 2019 كل المحافظات:

اقترب موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية نظام 3 أو 5 سنوات جميع الشعب والتخصصات، مثل الزراعي والتجاري والفندقي ومعادن وأيضا الثانوية الصناعية، أو كما يطلق عليها أولى صنايع خلال الفترة القادمة بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، حيث أتاح التعليم الفني والصناعي والزراعي لجميع الطلاب والطالبات تعليم بعض الحرف اليدوية وأيضا أتاحت للناجحين بدرجات عالية إمكانية استكمال تعليمهم بالجامعات الحكومية، مثل شعبة التبريد والتكييف التي أتاحت لطلاب الفني الصناعي من استكمال تعليمهم من خلال تنسيق كليات الهندسة من الالتحاق بأقسام الميكانيكا والمعاهد الحكومية، وغيرها الكثير من الشعب والتخصصات المتنوعة.

نتائج سنة أولى ثانوي صناعي نهاية العام 2019 برقم الجلوس:

نتابع معكم من خلال موقع ” كلمة ” من نقل لكم جميع أخبار نتائج الصف الأول الثانوي الصناعي أو أولى ثانوي صنايع، عبر موقع بوابة التعليم الفني للاستعلام عن النتائج، والذي يُمكن جميع الطلاب ليس فقط أولى ثانوي صناعي بل جميع طلاب الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية، وغيرها من التخصصات نظام ال 3- 5 سنوات من الاستعلام منزلياً عن النتيجة.

ويمكنك عزيزي الطالب والطالبة، ترك رقم الجلوس مع ذكر التخصص والمحافظة وسوف نعلمك بالنتيجة فور إعلانها.