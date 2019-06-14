نتائج الصف الاول الثانوى برقم الجلوس الترم الثانى 2019 جميع المحافظات عبر منصة LMS ” خلال ساعات “

نتائج الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني، التي أصبحت محل اهتمام الكثير من الطلاب وأولياء الأمور خاصتاً مع اقتراب موعد إعلان نتائج اولى ثانوي في مطلع الأسبوع القادمن حيث اهتمت الصحافة الالكترونية في هذه الأثناء بالمتابعة المستمرة لنتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019، خاصتاً بعد المداخلة الهاتفية وتصريحات وزير التعليم بخصوص امتحانات اولى ثانوي نهاية العام في جميع المحافظات، وسوف تظهر النتيجة رسمياً من خلال موقع اليوم السابع ومصراوى وبعض المواقع الرسمية المهتمة، بتوفير النتيجة للطلاب والطالبات.

نتيجة اولى ثانوي عبر موقع بنك المعرفة LMS:

سوف يتم رفع نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 جميع المحافظات على موقع بنك المعرفة LMS المصري، وسوف يتم إرسال إشعارات لجميع الطلاب الإطلاع عن نتائج اولى ثانوي الترم الثانى 2019 الخاصة بهم هذا العام، وسوف ُيمكن الموقع الطالب الثانوي من معرفة ترتيبه على المدرسة وتقديره العام عن هذا العام، وترتيبه على مستوي الإدارة التعليمية التابع لها، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى التي تهم جميع طلاب الصف الأول الثانوي.

نتيجة الصف الأول الثانوي:

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج الصف الأول الثانوي الترم الثاني، وسوف يتم رفع النتائج خلال يوم السبت وإعلانها الأحد القادم أو مطلع نهاية الاثنين القادم كحد أقصى، وسوف نوفر لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمتابعة أخبار نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019 بجميع المحافظات، وأيضا رابط موقع بنك المعرفة الذي يقوم بعرض النتائج بعد إدخال رقم الجلوس عند الإعلان عن النتائج رسمياً.

الآن أبنائنا الطلاب نوفر لكم خدمة الاستعلام عن النتائج من خلال ترك رقم الجلوس بالتعليقات أسفل المقالة وسوف نرد عليكم بالنتيجة فور ظهورها رسمياً.