نتائج الصف التاسع حسب الاسم 2019 سوريا برقم الاكتتاب “بوابة النتائج الامتحانية

نرصد متابعة نتائج الصف التاسع بسوريا 2019 برقم الاكتتاب، وكيفية استخراج نتائج تاسع سوريا حسب رقم الاكتتاب أو الكنية عبر بوابة النتائج الامتحانية المخصصة من وزارة التربية السورية لنتائج الامتحانات، حيث شهدت الفترة الماضية اجتياز امتحانات طلبة وطالبات التاسع، وعقب انتهاء الاختبارات بدأت مرحلة البحث عن النتائج الطلاب بسوريا، مصحوبةً بحالة من الترقب والقلق تنتاب أولياء الأمور والطلبة انتظاراً لظهور نتيجة اختباراتهم، لذا نرصد معكم أخبار الإعلان عن نتيجة التعليم الأساسي للصف التاسع.

نتائج الصف التاسع في سوريا

وزير التربية والتعليم السوري أكد أن امتحانات تاسع سوريا لهذا العام 2019 جاءت مباشرة وغير محورية، وأضاف أنه يتوقع ارتفاع نسب النجاح بشكل كبير هذا العام مقارنةً بالعام الماضي التي كانت فيه الامتحانات أكثر صعوبة من هذا العام، مشيراً إلى أن كنترول نتائج الصف التاسع، تعمل على قدم وساق على مستوى جميع محافظات سوريا “درعا، حمص، دمشق، القنيطرة، دير الزور، اللاذقية، الحسكة، أدلب، طرطوس، السويداء وحماة” لإتمام عمليات تصحيح كراسات الإجابة لرصد وتجميع الدرجات وإظهار نتيجة التاسع، في خلال أيام قليلة ليطمأن الطلبة على مجهودهم وأدائهم في الامتحانات.

بوابة وزارة التربية والتعليم لنتائج التاسع

فور انتهاء الكنترول من المراجعات النهائية للنتائج، وتسليمها لوزير التربية السورية لاعتمادها رسمياً ليتم رفعها على موقع النتائج الامتحانية، حتى يمكن لجميع الطلبة والطالبات معرفة نتائج الصف التاسع برقم الاكتتاب والكنية، فيقوم الطالب بإدخال الرقم السري وسوف يتم ظهور النتيجة على الفور للطالب بجميع المواد بالتفصيل.

إذا واجهتكم أي صعوبات عند استخراج نتائج الصف التاسع 2019 حسب الاسم الثلاثي والاكتتاب، يمكن ترك اسمك واسم المدرسة ثلاثي ورقم اكتتاب الطالب وسنوفر النتيجة فور إعلانها.