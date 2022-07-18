نتائج الصف التاسع في سوريا 2022.. تعرف على الرابط (نهاية التصحيح في ريف دمشق) moed.gov.sy

يترقب الجميع من الطلبة وأولياء الأمور موعد ظهور نتائج الصف التاسع في سوريا 2022 بعد طول انتظار منذ موعد نهاية الاختبارات، نستعرض من خلال هذا التقرير رابط نتائج التاسع 2022 برقم الاكتتاب، كما نُقدم لكم الموعد المرتقب لظهور النتيجة، ويعتبر الصف التاسع شهادة هامة في مسيرة الطالب السوري، والبوابة الهامة والرئيسية للتعليم الثانوي.

نتائج الصف التاسع سوريا 2022.. الموعد المتوقع لظهور النتيجة

موعد ظهور نتائج الصف التاسع في سوريا 2022 سوف يكون قريبًا جدًا، من المتوقع أن يكون مساء الثلاثاء 19 يوليو 2022، وربما تتأخر النتائج حتى نهاية الأسبوع، لكن الجميع يترقب لقاء قناة الإخبارية السورية مع وزير التربية والتعليم الدكتور دارم طباع الذي سيكون في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، بالطبع سوف يكون الحديث الأهم خلال هذا اللقاء عن نتائج التاسع.

رابط نتائج التاسع سوريا 2022

أكدت مصادر مطلعة، أن عمليات تصحيح اختبارات الصف التاسع في مديرية ريف دمشق التعليمية، قد انتهت بالفعل بعد عمل متواصل من الجميع خلال الأيام الماضية، مما يؤكد أنه ساعات قليلة تفصلنا عن موعد ظهور النتيجة، رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2022 هو:

http://moed.gov.sy/scientific/

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.