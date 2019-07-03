إتمام نتائج الصف الثالث متوسط 2019 موقع ناجح النجاح السومرية نيوز | وزارة التربية العراقية نتائج الدور الأول 2019

ينتظر الآلاف من الطلبة والطالبات موعد ظهور نتيجة الثالث المتوسط 2019 الدور الأول العراق عبر روابط الرسمية ” وزارة التربية العراقية وموقع ناجح وموقع النجاح وموقع السومرية نيوز”بعدما انتهى جميع الطلاب من أداء امتحانات الصف الثالث متوسط 2019 الدور الأول لجميع المحافظات، وبالتزامن انطلقت جميع أعمال تصحيح أوراق جميع امتحانات الصف الثالث متوسط 2019 لجميع الدراسات العربية والكردية والإسلامية وخلال الأيام القليلة القادمة سوف تنشر وزارة التربية العراقية جميع روابط تحميل نتائج الثالث متوسط 2019 عبر ملفات جوجل درايف.

نتائج الثالث متوسط 2019 الدور الأول

قد انطلقت امتحانات الدور الأول للصف الثالث متوسط 2019 يوم 11 يونيو واستمرت حتى يوم 30 يونيو، وتزامنا تقوم مجموعة متميزة من المعلمين من تصحيح امتحانات الصف الثالث متوسط 2019 حتى تنجز نتائج الصف الثالث متوسط 2019 بالاسم والرقم الامتحاني في أسرع وقت.

وزارة التربية العراقية نتائج الدور الأول 2019

بعد إتمام جميع كشوف نتائج الصف الثالث متوسط 2019 الدور الأول كل محافظة، سوف يقوم وزير التربية والتعليم باعتماد نسب نجاح جميع النتائج ورفعها عبر المواقع الإلكترونية الرسمية وعبر ملفات جوجل درايف وبلك يستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور من معرفة درجات وعلامات الصف الثالث متوسط 2019 برقم التلميذ، وإليكم مواقع الحصول على نتيجة الثالث متوسط 2019 والتي يتم تفعيلها حال اعتماد النتائج.

موقع وزارة التربية العراقية نتيجة الصف الثالث المتوسط 2019.

موقع ناجح نتائج الصف الثالث متوسط 2019.

موقع النجاح نتائج الصف الثالث متوسط 2019.

موقع السومرية نيوز نتائج الصف الثالث متوسط 2019.

يترقب العديد من الطلبة والطالبات موعد ظهور نتائج الصف الثالث متوسط 2019 العراق الدور الأول عبر مواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية لوزارة التربية العراقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقناة التلغرام، وذلك متابعة أهم الأخبار التي تخص اعتماد نتائج الثالث متوسط 2019 وصدورها رسميا.