نتائج الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائى نهاية العام 2019 برقم الجلوس … ورابط الاستعلام عن النتيجة

ظهرت نتائج الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي الترم الثاني 2019 ببعض المحافظات، وتم اعتمادها من قِبل الإدارات التعليمية المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية، ويتتابع ظهور نتائج الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي نهاية العام الدراسي 2019، في باقي المحافظات خلال الأيام القادمة، وسوف نُتابع معكم في موقع” كلمة” أخر أخبار نتائج الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي للمحافظات المختلفة بجمهورية مصر العربية.

أخبار نتائج الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي الترم الثاني 2019:

أعلنت بعض المدارس في مختلف المحافظات عن نتائج الأطفال في مراحل الصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي الترم الثاني 2019، مثل بعض الإدارات التعليمية بمحافظة أسوان، وقنا، والدقهلية، والقليوبية حيث تفصلنا أيام قليلة فقط عن إعلان نتائج باقي المدارس في المحافظات المختلفة، ويتوقع ظهور نتائج الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي الترم الثانى خلال الأيام القليلة القادمة.

نتائج الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس:

سجلت نتائج الطلاب التي ظهرت في المحافظات المختلفة للصف الثالث والرابع والخامس الابتدائي، نسب نجاح عالية جداً وقد أظهر الأهل وأولياء الأمور الكثير من الحب والفرح لأبنائهم لتكليل تعبهم طوال العام بالنجاح، كما أظهرت بعض المدارس الابتدائية أسماء الأوائل بالصف السادس الابتدائي، والذين يتم تكريمهم دائما لتحفيزهم على النجاح والتقدم دائماً، ونشر أسمائهم وصورهم على جدار المدرسة تعبيراً لهم عن الفرح بتفوقهم، ويمكن الاستعلام عن النتيجة بإدخال رقم الجلوس في موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

2- اختيار الصف الثالث أو الرابع أو الخامس الابتدائي.

3- إدخال الفصل الدراسي الثاني.

4- إدخال رقم الجلوس.

5- الضغط على النتيجة.

• ويمكنك كتابة رقم الجلوس والصف والاسم والمحافظة التابع لها، وسوف نقوم بالاستعلام عن النتيجة والرد عليك في أقرب وقت ممكن.