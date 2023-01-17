نتائج الصف الثاني عشر في الكويت 2023 عبر موقع وزارة التعليم وتطبيق سهل

لحظات قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج الصف الثاني عشر في الكويت 2023، فقد أشارت وزارة التربية الكويتية مؤخرًا حول موعد ظهور نتائج تلك المرحلة الفاصلة من التعليم بأنها سوف يتم الإعلان عنها في الساعات القليلة القادمة، الأمر الذي جعل الطلبة والطالبات يترقبون النتيجة بشكل كبير وبدأو بالبحث عنها بشكل كثيف، وذلك بهدف الاطمئنان نتيجة جهودهم في امتحانات الفصل الدراسى الأول والتي قد تم الانتهاء منها بشكل رسمي في يوم الـ 15 والـ 16 من شهر يناير الماضي، وفي ضوء ذلك قامت الوزارة بتوضيح أن عملية الاستعلام عن النتائج يمكن أن تتم من خلال الموقع الرسمي التابع لها أو من خلال الرابط الرسمي المباشر الخاص بذلك، في حين قامت بمناشدة الطلاب بضرورة زيارة الموقع الرسمي الخاص بها وعدم الانسياق وراء بعض المواقع الإلكترونية الأخرى التي تروج لظهور النتيجة.

نتائج الصف الثاني عشر في الكويت 2023

رابط نتائج الصف الثاني عشر في الكويت 2023 moe.edu.kw، حاز على إقبال كبير خلال الساعات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع الإعلان الرسمي من جهة وزارة التربية الكويتية أن نتائج الطلاب سيتم توفيرها فقط من خلال ذلك الرابط التابع لها، ويمكن لكافة الطلبة والطالبات في كافة أنحاء الكويت استخدام الرابط للدخول مباشرةً إلى الاستعلام عن النتائج، الخاصة بالقسم العلمي والقسم الأدبي بالإضافة إلى التعليم الديني، على أن يتم ذلك باستخدام الرقم المدني الخاص بالطالب المستعلم عن نتيجته والرقم التسلسلي أو استخدام الرقم المدني وذلك بالنسبة للطلاب غير محددي الجنسية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر

كما يمكن من خلال تطبيق الخطوات التالية الحصول على النتائج بكل سهولة، فقط الاتصال المستقر بشبكة الإنترنت ثم اتباع ما يلي: