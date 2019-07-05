نتائج الصف الثاني عشر 2019 الإمارات| نتيجة الثانوية العامة بالإمارات عبر نظام المنهل برقم المرور sso.moe.gov.ae

رفعت في التاسعة مساء في الإمارات نتائج الصف الثاني عشر 2019، على رابط المنهل للقطاع المدرسي الأول، وعلى اسيس في القطاع المدرسي الثاني، وتكثر عمليات الدخول إلى نظام منهل لمعرفة نتيجة الثانوية العامة في الإمارات 2019، واعلنت وزارة التربية والتعليم الإمارتية عن رفع نتائج توجيهي الامارات تتابعا، وأعلنت عن أن نتيجة الصف الحادي عشر ستظهر الأسبوع المقبل، ولكن واجه الطلاب صعوبة في الدخول إلى السيستم والحصول على الدرجات، واشتكى الطلاب من وجود مشاكل فنية في النظام، وبعض الطلاب ظهرت لهم النتيجة بالدرجات فقط بدون النسب، وهو ما دعى الطلاب إلى مطالبة وزارة التربية الإماراتية بالنتيجة الورقية في المدارس، نتيجة صعوبة الحصول على درجات الثانوية العامة الإمارات، ووصفوا نظام المنهل بأنه بطيء وفشلت الكثير من عمليات الدخول له، ولكن سبب هذا التعطيل بسبب كثرة الدخول إلى النظام لمعرفة النتيجة مما سبب ضغط عليه.

وحاول أحد الطلاب الحصول على نتيجة الثاني عشر الإمارات ولكنه لم يجد درجات بعض المواد، واشتكى آخرون من أن المدارس لم تعطي للطلاب بيانات الدخول على النظام الإلكتروني، ومطالبين بتوفير نتائج ورقية خاصة أن امتحانات المواد ستكون يوم 9 المقبل، وفي حالة الفشل في الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2019، لن يستطيع الطالب اعادة امتحان المواد الراسب بها.

نتائج الصف الثاني عشر 2019 الإمارات

يمكن للطالب الحصول على نتائج التوجيهي بالإمارات 2019، عبر الرقم السري والبريد الإلكتروني، حيث تم وضع رابط للحصول على نتائج وزارة التربية والتعليم الإماراتية، رغم مطالبة الطلاب بجعل الدخول برقم الجلوس فقط، خاصة أن بعض الطلاب لم يحصلوا على الرقم السري والبريد الإلكتروني، وسنضع لكم بالأسفل كيفية الحصول على النتيجة بالخطوات.

الإعلان عن النتائج النهائية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2018-2019 سيكون متاحا من خلال نظام (المنهل) للقطاع المدرسي الأول،و ( اسيس ) للقطاع المدرسي الثاني، مساء اليوم الساعة 9 مساء، أما بالنسبة للصفوف من الأول وحتى الحادي عشر فسوف يتم الإعلان عن النتائج الأسبوع المقبل. pic.twitter.com/YusepLDajo — وزارة التربية (@MOEducationUAE) July 4, 2019

نتائج الثانوية العامة 2019 الإمارات

من خلال رابط نظام المنهل للنتائج 2019، يستطيع الطالب الحصول على نتيجة الثانوية العامة الإمارات 2019، ويمكن لاحقا طباعة النتيجة ورقيا، وخطوات الحصول على النتيجة هي:

الدخول على رابط موقع المنهل أو اسيس.

كتابة البريد الإلكتروني.

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نتائج توجيهي الإمارات

تحاول وزارة التربية والتعليم الإمارتية تسهيل الحصول على نتائج الصف الثاني عشر بالإمارات 2019، ولكن شكاوى بعض الطلاب تصعب الأمر، لذلك تحاول الوزارة سرعة حل ومعالجة هذه المشاكل، وسيتم الاعلان عن أوائل الثانوية العامة الإمارات في 10 يوليو الجاري، واكدت وزارة التربية والتعليم، حرصها على توفير كافة الخيارات المتاحة للتعليم الجامعي داخل الإمارات، أو بعثات التعليم خارج الإمارات في أرقى الجامعات.

حصل الطلاب بالأمس على نتائج التوجيهي 2019، رغم وجود بعض المشاكل التي كانت عائق في الحصول عليها البارحة، ولكن تذكر بأن نتائج الصف الأول إلى الصف الحادي عشر، ستظهر خلال الأسبوع المقبل، عن طريق الاستفسار الإلكتروني.