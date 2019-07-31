نتائج الصف السادس الإعدادي في العراق – الدور الأول 2019 || رابط النجاح والسومرية نيوز

تسود حالة من الترقب بين طلاب الصف السادس الإعدادي في العراق، بعد أن تم تداول أنباء تفيد بأن وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت رسميا، اليوم الأربعاء، نتيجة السادس الإعدادي العراقي، وذلك بعد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح، واعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم العراقي، بنسبة نجاح عالية بالمقارنة بالأعوام السابقة، بحسب مصادر في وزارة التربية العراقية، وينشر لكم “كلمة دوت أورج” في السطور التالية أبرز الروابط التي من المتوقع أن تظهر عليها نتيجة الصف السادس العراقي، فتابعونا.

نتائج السادس 2019 تتصدر مؤشرات جوجل في العراق

بعودتنا إلى محرك البحث الدولي “جوجل” في دولة العراق، وجدنا أن كلمة نتائج السادس 2019 هي أكثر الكلمات بحثا اليوم الأربعاء الموافق 31-7-2019 بعد أن أعلن موقع السومرية نيوز أن نتيجة الإعدادية العراقية بغداد والبصرة وكل المحافظات سيتم إعلانها اليوم، ومن المقرر أن يتم تفعيل الروابط مساء اليوم.

رابط النجاح والسومرية نيوز

هناك عشرات من المواقع والروابط على شبكة المعلومات الدولية، ويعد موقع “السومرية نيوز”، هو واحد من أهم المواقع الإخبارية العراقية التي توفر رابط مباشر للحصول على نتائج سادس إعدادي العراقية بالرقم الامتحاني، ويلجأ لها الطلاب في حال تعثرهم فتح موقع وزارة التربية العراقية، كما يتم رفع روابط تحميل النتيجة عبر موقع النجاح وموقع الناجح، ونؤكد أنه سيتم وضع رابط مباشر للحصول على النتيجة في هذا التقرير فور اعتمادها.

يستطيع أن يتعرف الطالب على النتائج بكل سهولة عبر الإنترنت من خلال تحميل ملفات نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2019 موقع ناجح والنجاح والسومرية نيوز وغيرها من المواقع الرسمية التي تعمل علاى نشر نتائج الطلاب، ونقدم لكم رابط مباشر الآن ينشر النتجة فور ظهورها مباشرة وهو موقع النجاح.