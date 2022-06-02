نتائج الطلاب الكويت 2022.. تعرف على رابط موقع المربع الإلكتروني وموعد ظهور الدرجات (الصف العاشر والحادي عشر)

نستعرض من خلال هذا التقرير رابط نتائج الطلاب الكويت 2022 لمعرفة درجات ونتيجة آخر العام لكل المراحل الدراسة في التعليم العام بالكويت، هذا وقد أعلنت مصادر مطلعة في وزارة التربية عن موعد ظهور نتائج الصف العاشر والحادي عشر 2022 في الكويت، تلك النتائج المرتقبة من كل طلاب الكويت وأولياء الأمور، هذا وقد اقترب العام الدراسي في الكويت من نهايته.

رابط نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني

يُقدم رابط نتائج الطلاب في الكويت 2022 بالرقم المدني وليس عن طريق الاسم، لكن هناك بعض المواقع الاخباراة تُقدم نتائج الطلبة الكويت عن طريق الكشوف بالاسم، لكن عن طريق الرقم المدني تكون أفضل وهو ما يقدمه موقع المربع الإلكتروني، رابط النتائج هو:

https://app.moe.edu.kw/NewResultCloud/PResult/PResult

بكل سهولة تستطيع الاستعلام عن النتيجة ودرجات أخر العام عن طريق الرقم المدني، مع تمنياتنا بالنجاح للجميع.

موعد نتائج الطلاب الكويت 2022 الصف العاشر والصف الحادي عشر

أعلنت مصادر مطلعة في وزارة التربية منذ قليل، أن موعد ظهور نتائج الصف العاشر والصف الحادي عشر الكويت اختبارات نهاية العام سوف تكون يوم 12 يونيو 2022، هذا وقد ظهرت نتائج الطلبة لصفوف النقل الابتدائي والمتوسطة.