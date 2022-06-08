نتائج الطلاب بالكويت لعام 2022 بالرقم المدني .. رابط الاستعلام المباشر

يترقب آلاف الطلبة والطالبان بالكويت نتيجة العام الدراسي 2022، والذي من المتوقع أن تظهر خلال الساعات القليلة القادمة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالكويت أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات في مراحلها الأخيرة، وطمأنت أولياء الأمور إلى أن نسبة النجاح عالية ومبشرة للعام الدراسي الجاري 2022، ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لمتابعيه من دولة الكويت رابط الاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب بالرقم المدني.

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب بالكويت بالرقم المدني

ويوفر موقع التربية والتعليم بدولة الكويت من خلال المربع الإلكتروني moe.edu.kw أسماء المدارس التي رفعت النتيجة حتى الآن على الموقع ويمكن الاستعلام عن عن نتائج العام الدراسي الجاري باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع عرض نتائج الطلاب من خلال الرابط التالي، هنا.

كتابة الرقم المدني في المكان المخصص له على واجهة الموقع.

الضغط على مربع البحث.

انتظر قليلا حتى يتم تحميل النتيجة الخاصة بك.

يمكنك طباعة النتيجة بالضغط على أيكونه الطباعة.

الصورة التالية توضح شكل واجهة الموقع ومكان كتابة البيانات المطلوبة لعرض النتائج.

عدد المدارس التي رفعت النتائج حتى اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022

وفيما يلي بيان بعدد المدارس التي رفعت النتائج بجميع محافظات دولة الكويت.