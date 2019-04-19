وزارة التعليم السعودي تقدم العديد من الخدمات المميزة للطلبة والطلبات، حيث يمكن لجميع الطلاب التسجيل في نظام نور من اجل الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق عبر رابط مباشر يستطيع من خلاله الاستعلام عن النتائج بكل سهولة ويسر بدون أن يكلف أي فرد الذهاب إلي المدارس الحكومية والأهلية في الحصول علي درجات الامتحانات لهذا الفصل الدارسي الحالي، من خلال هذا المقال سوف نرفق لحضراتكم رابط موقع نظام نور المركزي للاستعلام عن النتائج بالسجل المدني.

يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن تاريخ وموعد ظهور نتائج التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوية العامة، وذلك بعد أن انتهوا جميع الطلاب من أداء الامتحانات بكافة الصفوف التعليمية بالمملكة العربية السعودية، حيث طالبت وزارة التعليم السعودي من هيئة التدريس من المعلمين والمعلمات من انتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بالأوراق الامتحانات في موعدها المحدد من اجل يستطيع الجميع الاستعلام عن النتائج عن طريق رقم الهوية أو الإقامة.

نتائج الطلاب نظام نور بالسجل المدني فقط

موقع نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين يعتبر الوحيد الذي من خلاله يتمكن أولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بدون أي مشكلات، فعن طريق استخدام رقم السجل المدني أو رقم الإقامة لجميع المقيمين بالأراضي الحجازية.

يسعدنا أن نشارك جميع متابعي موقع كلمة دوت أورج من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية من اجل الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور برقم الهوية وذلك عن طريق الدخول علي موقع نظام نور بالسجل المدني، بعدها يقوم المستعلم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك بالحقول الفارغة كما هو موضح بالصورة السابقة.

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