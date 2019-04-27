نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور برقم الهويه

الإستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور برقم الهوية، استحدثت وزارة التعليم السعودي موقع الالكتروني تابع لها يسمي نظام نور برقم الهوية فقط بدون رقم سري، وذلك لكي جميع الطلاب الاستعلام عن النتائج عن طريق رقم الهوية الوطنية ورقم التحقق، وذلك من اجل الحصول علي درجات الفصل الدارسي للعام الحالي بشكل إلكتروني عبر موقع نظام نور الالكتروني الموحد والذي سوف نرفق رابطه الالكتروني بأسفل هذه المقالة حتي نسهل الأمر علي جميع الطلاب وأولياء الأمور كذلك.

خدمة استعلام نتائج الطلاب نظام نور لكي تسهل الأمر علي جميع الطلبة والطالبات بكافة الصفوف التعليمية، من اجل التعرف علي الدرجات والتقارير الشهرية وكذلك امتحانات منتصف العام ونهاية السنة الدراسية، حيث يمكن استخراج نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة وجميع المراحل التعليمية عن طريق موقع نور التعليمي للنتائج برقم الجلوس.

نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور برقم الهوية

سوف نوضح لحضراتكم طريقة الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق حتي نسهل الأمر علي جميع أولياء الأمور والطلاب سواء كانوا سعوديين أو مقيمين بالمملكة العربية السعودية، فعن طريق زياراتكم إلى موقع نظام نور المركزي للاستعلام عن النتائج بالسجل المدني وكلمة المرور يمكن معرفة درجات الفصل الدراسي عن طريق الخطوات الموضحة بالنقاط التالية.

الدخول علي موقع نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق .

. كتابة رقم الهوية الوطنية بالخانة المخصصة.

كتابة كلمة المرور بالخانة التالية.

النقر علي أيقونة بحث.

اختيار خدمة عرض نتائج الطلاب والطلبات علي حسب المراحلة التعليمية.

نتيجة استعلام النتائج في نظام نور برقم الهوية.

طباعة الشهادة من نظام نور برقم الهوية أو بالسجل المدني.

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