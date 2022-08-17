نتائج القبول الموحد 2023/2022.. طريقة معرفة الأسماء من خلال المساعد الرقمي (الفرز الأول)

أعلنت سلطنة عمان عن نتائج القبول الموحد 2023/2022 وأسماء المقبولين في العام الدراسي الجامعي الجديد، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير رابط وطريقة مع نتائج القبول الموحد في سلطنة عمان للطلبة والطالبات، وأسماء المقبولين في المؤسسات التعليمية الجامعية في السلطنة والمقبولين في البعثات الخارجية.

نتائج القبول الموحد 2023/2022 عبر المساعد الرقمي

الدخول على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

من أسفل الصفحة الرئيسية تختار (المساعد الرقمي) لمعرفة نتائج القبول الموحد 2023/2022 سلطنة عمان.

تختار المرحلة الجامعية الأولى.

تختار الفرز الأول.

تختار نتائج الفرز.

تُدخل الرقم المدني.

تختار سهم المواصلة.

تُدخل رقم الهاتف الأول المسجل بالنظام.

تختار سهم المواصلة.

تصل إليك رسالة بها رمز التحقق.

تُدخل رمز التحقق.

تختار سهم المواصلة.

تختار نعم لمعرفة نتائج الفرز الأول

رابط نتائج القبول الموحد سلطنة عمان

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد أسماء المقبولين في الفرز الأول 26170 وبلغت نسبة المقاعد المشغولة من إجمالي عدد المقاعد الدراسية 95.4%، عدد المقبولين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية 15507 طالبًا وطالبة، عدد المقبولين في البعثات والمنح الخارجية 601، رابط نتائج القبول الموحد سلطنة عمان 2023/2022 هو:

heac.gov.om

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.