نتائج القبول بجامعة الكويت 2021 portal.ku.edu.kw

تواصل إدارة التسجيل والقبول بجامعة الكويت جهودها نحو التجهيز للعام الدراسي الجديد في الجامعة 2022/2021، حيث يتم خلال الساعات القليلة القادمة الإعلان عن أسماء المقبولين من حملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في الكويت، وبحسب نسب القبول المعلن عنها مُسبقًا من جامعة الكويت، وبعد الكشف عن المقبولين وتلك النتائج المرتقبة، يجب على كل طالب مقبول إستكمال الإجراءات المطلوبة للالتحاق بالجامعة.

نتائج القبول بجامعة الكويت 2022/2021

الجميع في الكويت الآن في انتظار ظهور تلك النتائج، وخاصة بعد غلق باب التقديم رسميًا منذ أيام، حيث أكدت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي، أن نتائج القبول بجامعة الكويت 2021 سوف تظهر مساء يوم الجمعة 23 يوليو أو يوم السبت 24 يوليو 2021 على أقصى تقدير، حيث ستظهر لكل طالب نتيجة تقديم طلبه لعمادة القبول والتسجيل، وتكون النتيجة بالقبول أو عدم القبول أو القبول مؤجل حتى الفصل الدراسي الثاني.

خطوات الاستعلام عن نتائج قبول جامعة الكويت

أول خطوة هو الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الذي وفرته جامعة الكويت لمعرفة نتائج القبول.

رابط نتائج قبول جامعة الكويت من هنا .

. تستعلم عن النتيجة باستخدام الرقم المدني.

مقبول بشرط: تعني “مقبول” لكن لم يتم الاعتماد حتى الآن ولم يدفع الرسوم.

متقدم: يعني لم يقبل في جامعة الكويت.

مؤجل قبوله: تعني يداوم في الفصل الدراسي الثاني.

رابط نتائج قبول جامعة الكويت 2022/2021

بدأ فتح باب تقديم طلبات القبول بجامعة الكويت يوم 4 يوليو الجاري، حتى يوم 15 يوليو، وقامت عمادة القبول والتسجيل بالجامع، بتمديد التقديم حتى يوم 19 يوليو 2021 وكان أخر أيام التقديم فعليًا، ويعتبر التقديم لجامعة الكويت أحد الخطط الثلاثة لحملة الثانوية العامة، حيث كشفت وزارة التعليم أيضًا عن خطط ونتائج البعثات الخارجية والداخلية في وقت لاحق، رابط نتائج قبول جامعة الكويت هو:

هنا نتائج القبول

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع في الحياة الجامعية.