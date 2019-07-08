نتائج المراسلة 2019 وفق رزنامة الديوان الوطني للتعليم لاستخراج كشف نقاط المستوى

استخراج نتائج المراسلة 2019 عبر موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، والذي أعلن عن رزنامة استخراج نتائج امتحان المستوى دورة 2019 لجميع المراكز الولائية، حيث يتم استظهار النتائج والحصول على الشهادة بشكل تدريجي سيتم على حسب ما سيرد في الجدول المرفق فيما بعد، كي يتعرف الطلاب على معدلاتهم واستخراج كشف نقاط نتائج إثبات المستوى للسنة الدراسية 2018-2019 برقم التسجيل وتاريخ الميلاد وكود التحقق للدخول إلى موقع النقاط.

أعلن موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد موعد بداية ظهور نتائج المراسلة 2019 لجميع الولايات الجزائرية، والتي ستظهر بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة المقبلة بداية من اليوم الإثنين 8 جوليه 2019، وبدأت بالفعل عمليات استخراج نتائج امتحان إثبات المستوى للولايات التي اختصها موقع النتائج بأن تكون في مقدمة استظهار معدلات النجاح واجتياز اختبارات المستوى عبر رابط inscriptic.onefd.edu.dz للنتائج.

كشف نقاط نتائج المراسلة 2019

رزنامة نشر نتائج امتحان إثبات المستوى دورة 2019 التي وضعت على رابط موقع الديون الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، حددت جدول استخراج كشف نقاك المراسلة 2019، حيث تم تقسيم ظهور نتائج الولايات على ثلاثة أيام، وفق الجدول المرفق.

التاريخ اسم الولاية رابط النتائج 8 جوليه 2019 الشلف- الأغواط- بجاية -عنابة -تلمسان-الجلفة-قسنطينية-الوادي موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين 9 جوليه 2019 ولاية الجزائر – تيزي ويزو – يشار- سوق أهراس- سكيكدة-ورقلة- مدية-وهران نفس الرابط بعالية inscriptic.onefd.edu.dz 10 جوليه 2019 أدرار – عين الدفلي- بسكره-مستغانم-تيرات-تبسة – سطيف -بتانة- تنمراست -تيسيمسيلت نفر الرابط بعالية

جدول ظهور النتائج للمراكز الولائية.

ظهور النتائج سيكون بالتدريج، وفي حالة وجود تعديلات على الجدول بعالية، سنرفقها لكم لحين الانتهاء من استخراج كشف نقاط المراسلة 2019 لجميع الولايات.