نتائج المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية برقم الهوية على نظام نور

تسعي المملكة العربية السعودية الي تطوير نظام التعليم والاتجاه الى التعليم الرقمي والأنظمة الالكترونية الجديدة التي تخلصنا من عناء الروتين القديم وتطوير التعليم حسب خطة المملكة 2030 من خلال نظام نور الذي يسهل العملية التعليمية والتواصل وتقديم الخدمات للطلاب وأولياء الأمور وذلك عبر موقع نظام نور والذي يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل به والتسجيل في المراحل التعليمية المختلفة بداية من التسجيل في الروضة حتي جميع المراحل التعليمية ومعرفة نتائج الطلاب ومراقبة كل الأعمال .

نظام نور

يتيح نظام نور للجميع التسجيل على الموقع ومتابعة النتائج ومتابعة الارشادات التعليمية والتسجيل في المراحل التعليمية وكل شخص رمز دخول ورمز تحقق خاص به ولأولياء الأمور يمكنهم التسجيل ومتابعة المراحل التعليمية المختلفة ومتابعة الطلاب ومعرفة النتائج للمراحل التعليمية المختلفة .

معرفة نتائج الطلاب في نظام نور

موقع نظام نور يتيح لكم معرفة نتائج الطلاب للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية من خلال الدخول على رابط نظام نور

بعد الضغط علي رابط نظام نور ستظهر لك هذه النافذة

قم بتسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق الخاص بك واكتب رقم الهوية ستظهر لك نتيجة الطالب .

التسجيل لولي الأمر

يمكن لأولياء الأمور التسجيل في نظام نور عبر رابط التسجيل لأولياء الأمور في نظام نور لمتابعة نتائج الطلاب .

بعد الدخول الي رابط التسجيل لأولياء الأمور في نظام نور ستظهر لك هذه النافذة

قم بالتسجيل وكتابة أسم المستخدم وكلمة المرور وتحكم في العملية التعليمية للطلاب .

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