استخرج نتائج امتحانات البريفيه brevet results 2019 الآن للدورة العادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم في لبنان، بوابة نتائج الامتحانات mehe result system، بعد الإعلان عن صدور النتائج منذ قليل، وهو ما تسبب في حالة من الضغط الكبيرة على الموقع الرسمي للدخول لاستخراج النتائج والتعرف على الدرجات للصف التاسع برقم الترشح، حيث يمكن الدخول للحصول على نتائج الشهادة المتوسط من خلال رابط mohe.gov.1b للنتائج، وفي حالة تعذر الدخول عليكم المحاولة اكثر من مرة لحين فتح الرابط.

أشار مسئولي وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اللبنانية قبل عدة ساعات، لكون النتائج خلال 48 ساعة، وحدد البعض يوم السبت المقبل الموافق 29 يونيو لاستخراج نتائج البريفيه 2019 ومنذ قليل ظهرت أخبار تؤكد إفراج وزارة التربية والتعليم عن النتائج بشكل رسمي، وندعوكم الآن للدخول برقم الترشح والتعرف على نتائجكم من الموقع الرسمية لنتائج الامتحانات brevet results 2019 .

استخراج نتائج امتحانات البريفيه brevet results 2019

وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اللبنانية توفر للطلاب والطالبات عدة طرق، من أجل سهولة استخراج نتائج امتحانات البريفيه brevet results 2019 ، منها عبر الرسائل النصية أو عبر تطبيقيات mehe الخاصة بالوزارة، أو عن طريق الموقع الإلكترونية لوزارة التربية mohe.gov.1b، وسنضع لكم رابط الاستعلام برقم الترشح الآن.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الشهادة المتوسطة

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم في لبنان، سيقودكم إلى صفحة نتائج الامتحانات برقم الترشح، يتم تحديد السنة الدراسية وهي 2019 ثم اسم الشهادة وه الشهادة المتوسطة، ونوع الدورة، ثم إدخال رقم الترشح بالنسبة لنتائج الطلاب، أو الاستعلام عن طريق اسم المدرسة.

استعلم الآن حيث صدرت النتائج قرب الثانية فجراً.