نتائج امتحانات السانكيام الجزائر 2019 برقم التسجيل للاستعلام عن كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي دورة ماي 2019

طلاب وطالبات السنه الخامسة ابتدائي في الجزائر يمكنهم الاستعلام عن نتائج امتحانات السانكيام الجزائر 2019 برقم التسجيل من خلال الدخول علي موقع وزارة التربية الوطنية الجزائرية www.education.gov.dz علي شبكة الأنترنت ، من اجل الكشف عن نقاط شهادة التعليم الابتدائي دورة ماي 2019، حيث ستعلن الوزارة خلال الساعات القليلة عن نسبة نجاح نتائج طلاب الصف الخامس الابتدائي وأسماء الأوائل من الطلبة والطلبات المتفوقين رسميا مطلع الأسبوع المقبلة بأذن الله حيث يمكن للجميع الاستعلام عن نتائج السانكيام 2019 برقم الاستدعاء الخاص بهم بشكل إلكتروني عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي في جميع الولايات الجزائرية.

نتائج امتحانات السانكيام الجزائر 2019 برقم التسجيل

سنوضح للطلاب طريقة الحصول على نتائج السانكيام حيث يمكن الاستعلام عن كشف نتائج شهادة التعليم الابتدائي برقم التسجيل 2019 من خلال موقع الديوان الوطني الجزائري للامتحانات والمسابقات حيث يمكن الدخول علي الرابط الخاص به من اجل إدخال اسم المستخدم الخاص بكل طالب وطالبة وكذلك الرقم السري بالحقول الفارغة من اجل استظهار النتيجة الكترونيا، حيث تتمني أدارة موقع كلمة دوت أورج للجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي دورة ماي 2019

سيتم الإعلان رسميا عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي الجزائر cinq.onec.dz 2019 بعد أن تنتهي جميع اللجان التابعة للوزارة من إعمال التصحيح وتجميع الدرجات في كافة المواد حيث تعمل وزارة التربية والتعليم بالجزائر جاهدة من اجل أن يحصل كل طالب وطالبة علي درجته كاملة.