نتائج امتحان البكالوريا 2019 موقع وزارة التربية الوطنية المغربية برقم المسار

تبكير نتائج امتحان البكالوريا 2019 في المغرب، أعلنت وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني المغربية تقديم موعد ظهور نتائج البكالوريا 2019 للدورة العادية من الامتحان الوطني الموحد، للطلاب الأحرار والمتمدرسين المتقدمين لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2019، ونشرها رابط استخراج نتائج الباك لجميع التلاميذ والتلميذات من الموقع الرسمي لنتائج الامتحانات برقم المسار ، من خلال مسطحة تعليمية للمترشحين والمترشحات المتمدرسين .

وزارة التربية والتعليم الوطنية المغربية بينت في بيانها أن نتائج البكالوريا 2019 ستعلن عبر موقع ترشيحات للمترشحين والمترشحات الأحرار، وانه من المقرر إعلان نتائج امتحان البكالوريا 2019 يوم الأحد 23 يونيو 2019 بدلاً من يوم الأربعاء المقبل 26 يونيو، خاصة بعد التيسيرات التي حدثت في عمليات التصحيح، وسنرفق الروابط الرسمية التي ستعلن عنها وزارة التربية الوطنية بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

نتائج البكالوريا 2019 في المغرب

المنظومة المعلوماتية التي استخدمت في كنترولات التصحيح، ساهمت في تقديم موعد ظهور نتائج البكالوريا 2019 في المغرب، والتي من المقرر بدء الإعلان عنها من الساعة الثانية عشر عبر مسطحة تعليمية للمتمدرسين، وموقع ترشيحات للأحرار والاستعلام برقم مسار التلميذ أو التلميذة، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، لتسهل طريقة استخراج نتائج امتحان البكالوريا نتيجة ارتفاع كثافة عمليات الاستعلام المتوقعة.

روابط نتائج امتحان البكالوريا 2019 في المغرب

نضع لكم جميع الروابط الرسمية التي سيتم من خلالها الحصول على النتائج الامتحانية، ومنها ما هو مرفق أدناة.

يمكنك الولوج الآن واستخراج نتائج الباك 2019 والمزيد من الروابط بعد قليل.

نسب نجاح نتائج الباك 2019

نضع لكم نسب النجاح في نتائج الباك 2019 قبيل الولوج الى موقع مسطحة تعليمية او رابط موقع نتائج وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

نسب النجاح في امتحانات الباك 2019 بجهة الرباط سلا القنيطرة : النسبة العامة للنجاح بالجهة هي 69 .29

المترشحون – 44.633

الناجحون – 30.924

الرباط 81.74

تمارة الصخيرات 74.23

سلا 70.60

الخميسات 69.40

سيدي قاسم 64.75

القنيطرة 60.41

سيدي سليمان 53.25

وسنرفق بيان من وزارة التربية والتكوين المهني يحمل كافة التفاصيل