نتائج انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي 2022/2021 الكويت

تم الكشف منذ قليل عن نتائج فرز أصوات انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي 2022/2021 في الكويت وهي النتيجة المنتظرة والمرتقبة من الجميع، هذا وقد أقيمت انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021 في كل كليات الجامعة، وشهدت إقبال كبير جدا من الطلاب للمشاركة في هذا الحدث الهام، وكانت القوائم المتنافسة في تلك الانتخابات قد قدمت برامجها للطلاب خلال الفترة الماضية.

نتائج انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي 2022