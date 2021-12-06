نتائج انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي 2022/2021 الكويت

بواسطة محمود عطا الله
نتائج انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي 2022 نتائج انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي 2022

تم الكشف منذ قليل عن نتائج فرز أصوات انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي 2022/2021 في الكويت وهي النتيجة المنتظرة والمرتقبة من الجميع، هذا وقد أقيمت انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021 في كل كليات الجامعة، وشهدت إقبال كبير جدا من الطلاب للمشاركة في هذا الحدث الهام، وكانت القوائم المتنافسة في تلك الانتخابات قد قدمت برامجها للطلاب خلال الفترة الماضية.

نتائج انتخابات اتحاد طلبة التطبيقي 2022

  • فوز القائمة المستقلة بتلك الانتخابات بعدما حصلت على 5053 صوتا.
  • حصلت قائمة المستقبل الطلابي على 2415 صوتا.
  • حصلت قائمة الوحدة الإسلامية على 68 صوتا.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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