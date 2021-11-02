أُقيمت رسميًا انتخابات اتحاد طلبة جامعة الكويت للعام الدراسي 2022/2021 وقد بدأت الآن عمليات فرز الأصوات لمعرفة القائمة الفائزة في تلك الانتخابات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أول بأول نتائج انتخابات جامعة الكويت 2022، وقد أكد الجميع أن الإقبال على التصويت كان كبير جدا من الطلاب، وسط منافسة كبيرة من القوائم المرشحة.
نتائج انتخابات جامعة الكويت 2022/2021 لاختيار الاتحاد الوطني للطلبة
- كلية العلوم الإدارية – طالبات: الإئتلافية 247، المستقلة 375، الإسلامية 1.
- نتائج كلية الهندسة طالبات: الإئتلافية 504، المستقلة 6.2، الإسلامية 25.
- كلية الطب طلبة: الإئتلافية 38، المستقلة 3، الإسلامية 30.
- نتائج كلية الحقوق طالبات: الإئتلافية 345، المستقلة 251، الإسلامية 15.
- نتائج كلية الآداب طالبات: الإئتلافية 231، المستقلة 18، الإسلامية 9.
- نتائج انتخابات كلية العلوم الاجتماعية طلبة: الإئتلافية 427، المستقلة 50، الإسلامية 4.
- كلية الطب طالبات النتائج: الإئتلافية 99، المستقلة 23، الإسلامية 86.
- كلية العلوم طلبة: الإئتلافية 100، المستقلة 3، الإسلامية 23.
- كلية العلوم طالبات: الإئتلافية 41، المستقلة 13، الإسلامية 6.
- نتائج انتخابات كلية الهندسة طلبة: الإئتلافية 309، المستقلة 221، الإسلامية 20.
- النتائج النهائية انتخابات جامعة الكويت للهيئة الإدارية: الإئتلافية 6546، المستقلة 2730، الإسلامية 311.