نتائج انتخابات جامعة الكويت 2022/2021

بواسطة محمود عطا الله
نتائج انتخابات جامعة الكويت 2022 نتائج انتخابات اتحاد طلبة جامعة الكويت 2022

أُقيمت رسميًا انتخابات اتحاد طلبة جامعة الكويت للعام الدراسي 2022/2021 وقد بدأت الآن عمليات فرز الأصوات لمعرفة القائمة الفائزة في تلك الانتخابات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أول بأول نتائج انتخابات جامعة الكويت 2022، وقد أكد الجميع أن الإقبال على التصويت كان كبير جدا من الطلاب، وسط منافسة كبيرة من القوائم المرشحة.

نتائج انتخابات جامعة الكويت 2022/2021 لاختيار الاتحاد الوطني للطلبة

  • كلية العلوم الإدارية – طالبات: الإئتلافية 247، المستقلة 375، الإسلامية 1.
  • نتائج كلية الهندسة طالبات: الإئتلافية 504، المستقلة 6.2، الإسلامية 25.
  • كلية الطب طلبة: الإئتلافية 38، المستقلة 3، الإسلامية 30.
  • نتائج كلية الحقوق طالبات: الإئتلافية 345، المستقلة 251، الإسلامية 15.
  • نتائج كلية الآداب طالبات: الإئتلافية 231، المستقلة 18، الإسلامية 9.
  • نتائج انتخابات كلية العلوم الاجتماعية طلبة: الإئتلافية 427، المستقلة 50، الإسلامية 4.
  • كلية الطب طالبات النتائج: الإئتلافية 99، المستقلة 23، الإسلامية 86.
  • كلية العلوم طلبة: الإئتلافية 100، المستقلة 3، الإسلامية 23.
  • كلية العلوم طالبات: الإئتلافية 41، المستقلة 13، الإسلامية 6.
  • نتائج انتخابات كلية الهندسة طلبة: الإئتلافية 309، المستقلة 221، الإسلامية 20.
  • النتائج النهائية انتخابات جامعة الكويت للهيئة الإدارية: الإئتلافية 6546، المستقلة 2730، الإسلامية 311.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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