أُقيمت رسميًا انتخابات اتحاد طلبة جامعة الكويت للعام الدراسي 2022/2021 وقد بدأت الآن عمليات فرز الأصوات لمعرفة القائمة الفائزة في تلك الانتخابات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أول بأول نتائج انتخابات جامعة الكويت 2022، وقد أكد الجميع أن الإقبال على التصويت كان كبير جدا من الطلاب، وسط منافسة كبيرة من القوائم المرشحة.

نتائج انتخابات جامعة الكويت 2022/2021 لاختيار الاتحاد الوطني للطلبة