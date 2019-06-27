نتائج بكالوريا 2019 تونس رابط الاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب من موقع وزارة التربية والتعليم في تونس

موقع وزارة التربية والتعليم في تونس هو الوحيد الذي يقوم برفع نتائج بكالوريا تونس 2019 resultats bac tunisie ، حيث يمكن الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات تونس 2019 من اجل الاستعلام عن نتائج البكالوريا تونس من خلال رقم الجلوس الخاص بجميع الطلبة والطالبات في المرحلة البكالوريا بدولة تونس، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم التونسية من اجل أن يستطيعوا جميع الطلاب معرفة درجات نتائج البكالوريا تونسية بشكل إلكتروني عن طريق رسائل القصيرة أو الموقع الإلكتروني التابع إلي وزارة التربية والتعليم في تونس.

نتائج بكالوريا 2019 تونس

مديريات التربية والتعليم في جميع الولايات التونسية المختلفة بدأت أعمالها في تصحيح الأوراق في جميع المواد الدراسية التي انهوها الطلبة والطلبات في الامتحانات حيث أتاحت الوزارة إمكانية التعرف علي النتيجة من خلال استخدام الرقم الوطني أو رقم المسار الخاص بكل طالب وطالب لكي يستعلموا عن التقديرات والمجموع الكلي بالنتيجة، كما يمكن أيضا طباعة نتائج امتحانات البكالوريا من اجل مقارنتها مع المدرسة التي تنمني أليها من خلال كشوفات النتائج الخاصة بالطلاب الناجحين بجميع المدارس علي مستوي جميع الولايات التونسية.

موقع وزارة التربية والتعليم التونسية

نرفق لحضراتكم رابط الموقع الإلكتروني للوزارة من اجل الاستعلام عن نتائج البكالوريا في تونس برقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بكل طالب وطالبة من خلال الرابط التالي موقع وزارة التربية والتعليم في تونس يمكنكم معرفة درجة نجاح نتيجة بكالوريا في تونس، أو من خلال الرسائل القصيرة حيث بإمكان إرسال رسالة نصية علي رقم 85005 وبها رقم التسجيلي الخاص بك، من اجل الحصول علي النتيجة في اسرع وقت ممكن.