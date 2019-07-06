نتائج بكالوريا 2019 سوريا حسب الاسم ورقم الأكتتاب – نتائج الشهادة الثانوية السورية جميع المحافظات بوابة النتائج الأمتحانية

يترقب طلاب الثانوية العامة السورية “نتائج البكالوريا ” نتائج الأمتحانات السورية التى من المتوقع إعلانها خلال الأيام القادمة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية برقم الأكتتاب وذلك حين الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابات بكل المحافظات السورية مع العلم أن هناك بعض المحافظات بسوريا انتهت من جميع أعمال الكنترول وفي انتظار صدورها سنتواصل معكم عبر تلك المقالة لمعرفة نتائج البكالوريا بسوريا 2019 جميع المحافظات برقم الأكتتاب.

نتائج البكالوريا سوريا 2019 برقم الأكتتاب

ما زلنا نتعقب الموعد النهائي لأستظهار نتائج البكالوريا السورية 2019 بجميع المحافظات التى تضم (درعا – السويداء – حمص – القنيطرة واللاذقية وغيرها حيث سيتم صدور جميع نتائج البكالوريا بالتتابع محافظة تلو الأخري، لذا سنقدم لكم رابط مباشر للاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2019 عقب اعتمادها من خلال عقد مؤتمر صحفي سيتم عقده برئاسة وزير التربية والتعليم السوري السيد هزوان الوز ويصاحبه نخبة من المسئولين بالوزارة.

وزارة التربية السورية نتائج الثانوية العامة علمي وأدبي

وقد أكد جميع طلبة وطالبات البكالوريا بسوريا شعبة علمي وأدبي أن مستوى الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2018 -2019 كانت في مستوى الطالب المتوسط ولم تتلقي وزارة التربية والتعليم السورية أي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء الأمور ولن ننسي بأن هناك دواعي امنية شديدة طبقا لتعليمات الوزارة للمحافظة على سلامة الطلاب عند الخروج من اللجان الأمتحانية ومنعا للشغب.

لم يتبق سوي أيام قليلة تفصلنا عن استخراج نتائج البكالوريا لذا يمكن طلبة وطالبات الثانوية العامة بسوريا متابعتنا عبر تلك المقالة لمعرفة النتائج أو عن طريق تسجيل رقم الأكتتاب الخاص بالطالب والمحافظة التابع لها في تعليق أسفل المقالة لحين اعتمادها رسميا.